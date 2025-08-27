Actualité
orage Lyon
Illustration Romain Weber-Lyon Météo

Une ambiance lourde et orageuse ce mercredi à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée très humide, avec des températures lourdes, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 27 août 2025.

    Après un début de semaine plutôt clément et un mois d'août au sec, Lyon s'apprête à vivre des derniers jours de vacances humide. Ce mercredi 27 août, c'est un temps lourd et orageux qui attend toute l'agglomération lyonnaise, avec un risque d'orages qui devrait s'amplifier en fin de journée et jusque dans la nuit prochaine.

    Côté températures, il fait 19 degrés ce mercredi matin et le mercure grimpera jusqu'à 29 degrés dans l'après-midi, avec des températures ressenties, qui selon Météo France, pourraient atteindre les 34 degrés en raison de l'humidité ambiante.

    à lire également
    Orages : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Orages : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:38
    orage Lyon
    Une ambiance lourde et orageuse ce mercredi à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus 07:12
    Antoine Charvolin remporte la TDS, l'alternative sauvage de l'UTMB
    UTMB : un podium 100% auralpin sur la TDS 26/08/25
    Hôtel de ville de Lyon
    À Lyon, la mairie engage des études pour préparer la rénovation de l'Hôtel de Ville 26/08/25
    place bellecour lyon
    Lyon : la place Bellecour aux couleurs du Maroc pour easyJet 26/08/25
    d'heure en heure
    50 véhicules contrôlés, une vingtaine d'infractions relevées lors d'un contrôle routier près de Lyon 26/08/25
    Rhône : en intervention pour une tentative de suicide, des pompiers menacés au couteau 26/08/25
    Beaujolais : des vendanges sous le signe de la précocité et de la qualité 26/08/25
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    182 km/h et positif à l’alcool et au cannabis : un jeune Lyonnais stoppé en route pour Walibi 26/08/25
    voiture police faits-divers
    Lyon : en fuite, un conducteur termine sa course dans une pizzeria 26/08/25
    police lyon faits divers
    "Propos antisémites", "balayette"... Un père dénonce l'agression de son fils à la sortie d'une synagogue 26/08/25
    police Lyon
    Des coups de feu tirés près de la gare de la Part-Dieu à Lyon, un blessé transporté à l'hôpital 26/08/25
    -54% d'accidents graves depuis 2023 : les chiffres "encourageants" de l'accidentologie à Lyon 26/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut