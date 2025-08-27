Une ambiance lourde et orageuse ce mercredi à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus

C'est une nouvelle journée très humide, avec des températures lourdes, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 27 août 2025.

Après un début de semaine plutôt clément et un mois d'août au sec, Lyon s'apprête à vivre des derniers jours de vacances humide. Ce mercredi 27 août, c'est un temps lourd et orageux qui attend toute l'agglomération lyonnaise, avec un risque d'orages qui devrait s'amplifier en fin de journée et jusque dans la nuit prochaine.

Côté températures, il fait 19 degrés ce mercredi matin et le mercure grimpera jusqu'à 29 degrés dans l'après-midi, avec des températures ressenties, qui selon Météo France, pourraient atteindre les 34 degrés en raison de l'humidité ambiante.