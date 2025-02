Tor des Géants : le rêve des futurs géants commence

Les inscriptions pour l'une des courses d'endurance les plus dures au monde, qui fait dans la démesure, ouvrent samedi 1er février.

Tor des Géants. Trois mots qui, mis combinés, fascinent. Tor, en italien, c'est le tour. Les géants ? Les quatre sommets de plus de 4 000 mètres d'altitude de la Vallée d'Aoste : le Mont Blanc (4 810m), le Mont Rose (4 634m), le Cervin (4478m), et le Grand Paradis (4 061 m).

Le Tor des Géants est un ultra trail qui traverse la Vallée d'Aoste, la plus petite des régions italiennes, blottie au pied de quatre des plus hauts et emblématiques sommets d’Europe qui offre d’époustouflants panoramas. La région italienne la plus française aussi, collée à la Haute-Savoie et reliée à la France par le tunnel du Mont-Blanc.

Une boucle Courmayeur-Courmayeur (ville perchée à 1 224 mètres d’altitude, au nord-ouest de la Vallée d’Aoste, réputée internationalement, alliant luxe et charme authentique) de 330 kilomètres et 24 000 mètres de dénivelé positif qui traverse le territoire de 34 communes sur les sentiers officiels de la Vallée d’Aoste, avec départ et arrivée à Courmayeur.

Le départ sera donné dimanche 14 septembre.

Combe de Cunéy @Roberto Roux - Zzam Agency

Une trace dessinée au pied des principaux 4 000 des Alpes et à travers le Parc national du Grand Paradis et du mont Avic qui suit les sentiers des Alte Vie (les Hautes routes) de la Vallée d’Aoste. Le seul ultra trail qui touche toute une région.

Au programme : 25 cols à plus de 2 000 mètres, dont quatre flirtant avec les 3 000 mètres, une altitude moyenne de 2 000 mètres, et un temps maximal de 150 heures pour être finisher.

Les pré-inscriptions pour la 16e édition du Tor des Géants sont ouvertes samedi 1er février jusqu'au 14 février. 1 100 dossards sont en jeu.

Lire aussi :

- Escapades en Italie : Vallée d’Aoste, un défilé de châteaux au gré du vignoble alpin

- Escapade en Italie : Vallée d’Aoste, dolce vita et frisson des grands sommets

- Escapades : la Vallée d’Aoste, le paradis des sportifs