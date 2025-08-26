À Lyon, la mairie engage des études pour préparer la rénovation de l'Hôtel de Ville

La Ville de Lyon engage une vaste étude patrimoniale en vue d'une restauration de l'Hôtel de Ville, classé Monument historique depuis 1886.

Dans un communiqué de presse diffusé ce mardi, la Ville de Lyon indique lancer une étude patrimoniale de l'Hôtel de Ville "en vue de sa restauration". Pendant deux ans, le cabinet d'architectes du patrimoine RL&Associés ainsi qu'un groupement de restaurateurs spécialisés devront "réaliser un diagnostic sanitaire et thermique" et "expertiser un patrimoine architectural, décoratif et mobilier remarquable", indique la mairie.

L'étude est financée à hauteur de 250 000 € par la Ville de Lyon et bénéficie également du soutien de l'État à hauteur de 85 000 €. L'Hôtel de Ville de Lyon est classé Monument historique depuis 1886 mais souffre d'un état de dégradation, "accentué par le temps et la pollution", indique la Ville.

Les futurs travaux devront répondre à plusieurs impératifs, notamment la mise aux normes accessibilité, le renouvellement des équipements techniques, une réduction de la consommation énergétique et une amélioration du confort thermique en été.