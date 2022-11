La Lyonnaise Marion Delespierre est championne du monde de trail par équipes

La Lyonnaise remporte ce samedi matin la médaille d'or avec son équipe, aux championnats du monde de trail de Chiang-Mai, en Thaïlande.

Elle est aujourd'hui championne du monde par équipes de trail long. La Lyonnaise Marion Delespierre, classée 7e en trail individuel, a raflé la première place avec son équipe, les Bleues, lors des championnats du monde de Chang-Mai ce samedi 5 novembre au matin, rapporte Le Progrès. Licenciée au club des Tête d’or runners, elle a honoré sa première sélection haut la main.

L'épreuve compte 78 km de course, sur 4800m de dénivelé positif. Championne du monde en titre, Blandine L’Hirondel a renouvelé sa position avec un temps de 8h22’14’’, devant la Suédoise Ida Nilsson et l’Espagnole Gemma Arenas. Marion Delespierre et Audrey Tanguy ont franchi ensemble la ligne d’arrivée, arrivant donc en 6e et 7e positions pour remporter la victoire par équipes.

Une fin de saison difficile

Marion Delespierre est médecin du sport. Elle exerce au centre de Gerland et à la clinique de la Sauvegarde. Ce matin, elle a relevé son défi haut la main à Chiang Mai pour sa première sélection internationale, malgré une blessure à la cheville survenue durant sa (difficile) saison. En 2021, Marion Delespierre était classée quatrième femme de l'Ultra-Trail du Mont blanc, affichant un temps de 25:54:33. En 2019, elle prenait la deuxième place à la Diagonales des Fous, ultra-trail organisé à La Réunion chaque mois d'octobre, et connu pour être l'une des plus difficiles courses de trail au monde.