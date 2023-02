Trail des Cabornis : encore quelques dossards

Un classique de début de saison, à deux foulées de Lyon, dans le terrain de jeu des monts d'Or.

Vous aviez quelque chose de prévu ce week-end ? Et si vous alliez vous dégourdir les jambes dans les monts d'Or, terrain de jeu fabuleux en lisière de Lyon ?

Le Trail des Cabornis (4 et 5 mars) propose trois parcours, "techniques et rythmés" : un 12 km - 450 D+ (samedi après-midi), un 20 km - 1000 D+ (dimanche matin), un 40 km - 2000 D+ (idem), et en bonus, un duo 20 km et deux challenges sur le week-end "12 km + 20 km" et "12 km + 40 km".

Bonne nouvelle : reste encore quelques dossards avant la clôture des inscriptions, jeudi 2 à midi pile.

Pour s'inscrire au Trail des cabornis, c'est ici.

Au fil des cabornes

Au départ de Chasselay, les coureurs s'enfonceront dans les monts d'Or, entre prairies, forêts et vallons... et nombreuses cabornes qui ponctuent le massif.

Les Cabornis (comme beaucoup d'autres courses nature) , c'est à la fois les Journées du patrimoine, chaussures de trail aux pieds, et un outil de promotion touristique.

Le nom du trail vient des cabornes, éléments typiques des monts d'Or qui jallonnent les territoire. Il s'agit de petits abris en pierre sèches qui permettaient aux bergers, aux vignerons, aux ouvriers agricoles ou aux carriers de s'abriter et de protéger leurs outils.

Le mode de construction à sec, uniquement avec des pierres, sans charpente ni mortier de liaison, a permis l’édification de nombreux ouvrages.

On en recensait entre 1 000 et 2 000 au XIXe siècle pour 7 à 8 000 hectares. Il en resterait aujourd'hui près de 400 éparpillés sur tout le territoire des monts d'Or.

Dictionnaire lyonnais

caborne s. f.

1. Petite hutte abri de champs. Les pattis que sont dans le pays dorment dans les cabornes.

2. Réduit obscur. C'est un vrai capharnaüm dans la caborne sous l'escalier.



Patois latin capanna cabane, germanique born trou.

Patrimoine des Monts D'Or from Gones raideurs on Vimeo.

Et parce que sans les partenaires, l'organisation d'un petit trail serait compliquée (parfois impossible), nous les citons :

Terre de running Limonest, Trail Runner Fondation, Cimalp, Biocoop, Fermes de l'Hermitage, Les Jardins de Kalou, Milu Pomme, Eric Federici, Culture et Patrimoine, Bières bio des Monts d'Or, Monsieur Benoîte, Vins Decrenisse, Fortnil de Vancia, Run Collect