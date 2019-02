OL : une nouvelle salle de 15 000 places d’ici deux ans à côté du stade

Cette salle de 12000 à 15000 personnes pourrait accueillir des concerts mais aussi des rencontre sportive de basket, de hand et de hockey-sur-glace.

Selon l'AFP, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais a annoncé ce mercredi qu'il allait construire sa salle pour accueillir des concerts, des séminaires et des matchs de sports. Le président de l'OL a ainsi confirmé ce qu'il laissait entendre depuis plusieurs mois. Selon l'agence de presse ce projet “fait partie du plan stratégique à cinq ans validé par le conseil d'administration d'OL Groupe, la holding financière coiffant le club lyonnais, et qui vise à "éviter les à-coups" inhérents aux performances sportives”, selon Jean-Michel Aulas.

Cette salle pourrait accueillir entre 12 et 15 000 personnes et 3000 en format séminaire. L'OL veut y installer une “activité sportive qui sera du basket ou du hand, et/ou un club de hockey-sur-glace”. Le président de l'OL souhaite ouvrir cette salle d'ici deux ou trois ans. Comme nous l'écrivons dans notre mensuel de février, ce projet de salle a occasionné un rapprochement entre l'OL et l'ASVEL. Le club de Tony Parker, qualifié pour l'Euroligue à partir de la saison prochaine aura besoin d'un nouvel équipement. Encore faudra-t-il que Jean-Michel Aulas ait gain de cause dans son combat avec le Sytral pour obtenir une ligne de tramway régulière vers son parc OL. Comme il le confiait à Lyon Capitale en décembre dernier, le patron de l'Olympique lyonnais “est entré dans une phase active de discussions avec la présidente du Sytral, Fouziya Bouzerda, mais aussi avec le président de la métropole, David Kimelfeld, et les maires de Meyzieu et de Décines qui eux aussi revendiquent de manière active la connexion en tramway”.