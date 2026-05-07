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crédit CD69 – Julien Bourreau

Rhône : la pratique du sport dans les collèges récompensée

  • par Romain Balme

    • Le département du Rhône a remis les trophées des associations sportives scolaires aux collèges du territoire, lors d’une cérémonie réunissant 200 participants.

    Son objectif, "récompenser la pratique du sport dans les collèges". Ce mercredi 6 mai, le département du Rhône a remis les trophées des associations sportives en lien avec l'Union nationale du sport scolaire UNSS. Lors de cette cérémonie, 200 personnes étaient réunies, sous l'égide du parrain de cette édition, l'ancien international français d'aviron, Bastien Tabourier.

    "Le sport, avec l'enseignement, c'est quelque chose d'indissociable. Pour certains, c'est un bol d'air, pour d'autres, un jeu collectif", a souligné Christophe Guilloteau, président du département. Cette soirée était également l'occasion d'une démonstration de twirling bâton, signée Charlyne Colombet, médaillée d'argent aux championnats d'Europe 2026.

    Les lauréats par catégorie
    Partenariat local :     Collège Charpak, Brindas
    Sport partagé : Collège Val d'Argent, Sainte-Foy-l'Argentière
    Taux de licenciés : Collège Alexis Kandelaft, Chazay-d'Azergues
    Progression licences filles : Collège du Val d'Ardières, Beaujeu
    Activités paritaires : Collège Françoise Dolto, Chaponost
    Évènement caritatif : Collège Jacques Cœur, Lentilly
    Résultats sportifs établissement : Collège Saint Laurent, Saint-Laurent-de-Chamousset
    Résultats sportifs excellence : Collège Les Pierres Dorées du Val d'Oingt
    Jeunes officiels : Collège Maurice Utrillo, Limas
    Activités innovantes : Collège Marie Laurencin, Tarare
    Raid Rhône nature : Collège Eugénie de Pomey, Amplepuis
    Héritage Jeux 2024 : Collège Louis Leprince Ringuet, Genas

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