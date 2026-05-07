Rhône : la pratique du sport dans les collèges récompensée

Le département du Rhône a remis les trophées des associations sportives scolaires aux collèges du territoire, lors d’une cérémonie réunissant 200 participants.

Son objectif, "récompenser la pratique du sport dans les collèges". Ce mercredi 6 mai, le département du Rhône a remis les trophées des associations sportives en lien avec l'Union nationale du sport scolaire UNSS. Lors de cette cérémonie, 200 personnes étaient réunies, sous l'égide du parrain de cette édition, l'ancien international français d'aviron, Bastien Tabourier.

"Le sport, avec l'enseignement, c'est quelque chose d'indissociable. Pour certains, c'est un bol d'air, pour d'autres, un jeu collectif", a souligné Christophe Guilloteau, président du département. Cette soirée était également l'occasion d'une démonstration de twirling bâton, signée Charlyne Colombet, médaillée d'argent aux championnats d'Europe 2026.

Les lauréats par catégorie

Partenariat local : Collège Charpak, Brindas

Sport partagé : Collège Val d'Argent, Sainte-Foy-l'Argentière

Taux de licenciés : Collège Alexis Kandelaft, Chazay-d'Azergues

Progression licences filles : Collège du Val d'Ardières, Beaujeu

Activités paritaires : Collège Françoise Dolto, Chaponost

Évènement caritatif : Collège Jacques Cœur, Lentilly

Résultats sportifs établissement : Collège Saint Laurent, Saint-Laurent-de-Chamousset

Résultats sportifs excellence : Collège Les Pierres Dorées du Val d'Oingt

Jeunes officiels : Collège Maurice Utrillo, Limas

Activités innovantes : Collège Marie Laurencin, Tarare

Raid Rhône nature : Collège Eugénie de Pomey, Amplepuis

Héritage Jeux 2024 : Collège Louis Leprince Ringuet, Genas