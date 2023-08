Dans un affrontement attendu, Le LOU Rugby s'est incliné contre La Rochelle 35-14. Un match qui n'a pas vraiment plus au nouveau coach rhodanien.

Cette défaite a mis en évidence les difficultés de Lyon à capitaliser sur une bonne deuxième période, laissant échapper une opportunité de prolonger la dynamique positive initiée par leur victoire contre Toulon la semaine précédente.

Un gros manque d'efficacité en attaque

Face à la domination indiscutable de La Rochelle, Lyon avait pourtant montré des signes de réveil en seconde mi-temps. Cependant, l'incapacité à traduire cet élan en points au tableau d'affichage a été le principal motif de regret pour l'équipe rhodanienne. Fabien Gengenbacher, le manager de Lyon, a partagé ce sentiment de frustration dans ses déclarations à la presse après le match : "On a marqué un essai, on aurait pu revenir à 7 points à la 65e mais on a manqué de précision dans la zone de marque, un de nos axes de travail de la semaine".

"Une équipe a concrétisé, nous, on a pas su le faire"

"On a parfois manqué d'effort. Les dix premières minutes ont été positives, mais on fait 4 pénalités stupides dans leurs 50 mètres. On a été pris sur les ballons portés en première mi-temps, sur les collisions aussi après les renvois. On a réglé ça en 2e mi-temps. On a marqué un essai, on aurait pu revenir à 7 points à la 65e mais on a manqué un peu de précision dans la zone de marque, un de nos axes de travail de la semaine. Il y a une équipe qui est tueuse, qui a concrétisé (La Rochelle), nous, on n'a pas su le faire, notamment en première période. Il faut prendre conscience qu'il faut mettre du sens dans ce qu'on fait."