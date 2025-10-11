Actualité

On s’en serait bien passé : les pesticides dans les vignes

  • par LC

    • Une étude publiée par l’Anses et Santé publique France le mois dernier souligne que les riverains vivant à moins d’un kilomètre des parcelles viticoles présentent une exposition nettement plus élevée aux pesticides que ceux éloignés de plus de cinq kilomètres de toute culture.

    Habiter près des vignes, respirer le bon air et profiter du paysage au rythme des saisons. Le rêve beaujolais. La réalité est pourtant moins bucolique. 265 zones ont été passées au crible, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, auprès de 2 000 adultes et 750 enfants. Résultat : on retrouve des traces de produits phytosanitaires (glyphosate, folpel, spiroxamine) partout, dans l’air, la poussière domestique, l’urine ou les cheveux des participants, avec des taux urinaires supérieurs de 15 à 45 % chez les riverains des vignes, et un air ambiant douze fois plus contaminé que chez les autres. Pis, les jeunes enfants, particulièrement vulnérables, présentent des concentrations de polluants nettement plus fortes dans leurs urines. On estime que près de 330 000 personnes vivent à proximité immédiate des vignes dans la région lyonnaise. Les substances s’échapperaient contaminant l’environnement immédiat. Des données annoncées sans les potentielles répercussions sur la santé faute de réglementation et de résultats d’analyses indépendantes, soit non fournies par les industriels de pesticides. Les agences sanitaires appellent à réduire drastiquement les traitements et à créer une base de données sur les épandages en France. À la Croix-Rousse, on peut souffler : les vignes symboliques de la République des Canuts, elles, ne risquent pas de nous exposer à autre chose qu’à un petit goût de folklore.

    Lire aussi : Saône-et-Loire : un allègement fiscal pour les exploitants touchés par les intempéries

    lire aussi: Lyon : la République des Canuts célèbre ses 37es vendanges à la Croix-Rousse

    Lire aussi : La plus grande ferme agrivoltaïque sur vignes de France construite par une entreprise drômoise

    à lire également
    Article payant Quand les divisions de la gauche menacent la majorité métropolitaine dans l'Est lyonnais

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Article payant Quand les divisions de la gauche menacent la majorité métropolitaine dans l'Est lyonnais 16:30
    On s’en serait bien passé : les pesticides dans les vignes 16:00
    Des vitrines vides en Presqu’Île de Lyon : travaux, Amazon, écolos… A qui la faute ? 15:30
    Les ombrières de la place Bellecour, qui alimentent les débats depuis quelques mois sur les choix en matière d’aménagement urbain des écologistes © LC
    Article payant Lyon vit-il un dérèglement esthétique ? 15:00
    Chaque minute, 60 animaux sont abattus pour Lyon 14:12
    d'heure en heure
    Article payant Comment Aulas  veut mettre les Verts hors jeu 14:00
    Le mathématicien Cédric Villani
    Article payant "Certains élus refusent encore d’entendre les scientifiques" 13:30
    recette feu restaurant Taggât Lyon
    Le restaurant du mois à Lyon : Taggât 12:00
    Article payant Le mot du mois : [Rupture] 11:30
    Musique : Herman Dune à l’Ithaque 11:05
    Et si le marché de Noël quittait la place Carnot ? 11:00
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Les élus sont-ils hors la loi sur les réseaux ? 10:30
    E-sport : les nouveaux dieux du stade  09:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut