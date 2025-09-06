Actualité
37es vendanges organisées par la République des Canuts à la Croix-Rousse (4e arr.) à Lyon. (@CM)

Lyon : la République des Canuts célèbre ses 37es vendanges à la Croix-Rousse

  • par Clémence Margall

    • La République des Canuts organisait ce samedi 6 septembre son annuelle journée de vendanges dans le parc de la Cerisaie, dans le 4e arrondissement de Lyon.

    Chapeau de paille sur la tête pour certains, sécateurs et panier en osier dans les mains pour les autres. Une centaine de Lyonnais était présente ce samedi 6 septembre au parc de la Cerisaie, dans le 4e arrondissement, pour les annuelles vendanges de la République des Canuts. Ce rendez-vous typique croix-roussien n’a, cette année, pas été accompagné par le traditionnel défilé place de la Croix-Rousse en raison des travaux.

    Lire aussi : Beaujolais : des vendanges sous le signe de la précocité et de la qualité

    La moitié des vignes endommagée

    Pour cette 37e édition, le rendez-vous était donné à 15 heures à l'entrée du parc. Les festivités ont débuté par l’intronisation de deux nouveaux parrains et en présence du maire d’arrondissement, Rémy Zinc (Les Écologistes) et du député de la 1re circonscription du Rhône, Boris Tavernier (Les Écologistes). Cette dernière a été accompagnée par le traditionnel hymne de la République de Canuts, chanté de bon cœur par son président depuis 30 ans, Gérard Truchet. En raison de dégradations commises plus tôt la semaine passée, la moitié des vignes a malheureusement été endommagée, a-t-il déploré ce samedi après-midi.

    Intronisation des nouveaux parrains par la République des Canuts. (@CM)

    Sous un beau soleil, la fanfare La Bandas Germain s’est ensuite dirigée vers la vigne du Clos des Canuts, située en contrebas, accompagnée par les Gones présents pour l’occasion. Tous ont été invités à profiter du banquet organisé à 19 heures. La traditionnelle fête du Paradis se tiendra quant à elle le 13 septembre prochain, dès 9 heures, sur la place de la Croix-Rousse.

    37es vendanges organisées par la République des Canuts à la Croix-Rousse (4e arr.) à Lyon. (@CM)

    Lire aussi : Lyon : à la Croix-Rousse, on célèbre la fête des Brandons même sous la pluie 

