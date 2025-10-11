Quand les divisions de la gauche menacent la majorité métropolitaine dans l'Est lyonnais

Hélène Geoffroy avec des habitants lors de la marche blanche organisée le lendemain de l’incendie. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Lyon Capitale poursuit son tour d’horizon des 14 circonscriptions métropolitaines. En ce mois d’octobre, nous nous arrêtons dans l’Est lyonnais où l’issue de la prochaine majorité pourrait se jouer et où les divisions de la gauche ouvrent un espace aux Républicains.

L’avenir de la Métropole se joue-t-il toujours à l’Est ?

Cette circonscription Rhône Amont, qui englobe le nord-est de l’agglomération, s’annonce comme l’une des plus indécises. Elle est l’une des rares à ne pas être politiquement homogène. Vaulx-en-Velin, la plus grosse commune, est un bastion de gauche, d’abord communiste et aujourd’hui socialiste. Décines-Charpieu et Meyzieu ont basculé à droite sous l’effet d’un développement de l’Est lyonnais qui a engendré un renouvellement sociologique plus favorable aux Républicains. La circonscription peut même pencher très à droite. En juillet 2024, Tiffany Joncour a été élue députée d’une circonscription qui englobe une partie de Rhône Amont, à l’exception de Vaulx-en-Velin. Le RN pourrait donc jouer les arbitres au second tour, privant les Républicains d’une potentielle réserve de voix comme en 2020.