Candidat ouvertement déclaré aux élections municipales de 2026 à Lyon, le chef lyonnais et conseiller métropolitain (LR) Christophe Marguin affirme, lundi 12 mai, se ranger derrière la probable candidature de Jean-Michel Aulas. "Lyon mérite un projet d’envergure, au-delà des partis, des petits calculs et des étiquettes", écrit sur le réseau social X le patron des Toques Blanches Lyonnaises.

Et de poursuivre : "Jean-Michel Aulas incarne cette ambition. Je le soutiens, et je suis prêt à rassembler autour de lui pour redonner à notre ville le rayonnement qu’elle mérite". Dans un post publié sur X, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais remercie le chef et se dit "très touché" par son choix.

Comme Christophe Marguin, l'élue LR Béatrice de Montille a fait le choix de soutenir la candidature de JMA, au détriment de Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement. C'est aussi le cas du ministre lyonnais François-Noël Buffet ou encore du maire de Saint-Priest Gilles Gascon.

