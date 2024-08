Critiquée depuis plusieurs mois, la réforme Peps du périscolaire de la Ville de Lyon va entrer en vigueur dès lundi, jour de la rentrée scolaire. Stéphanie Léger, adjointe à l'éducation a détaillé la stratégie de la Ville pour faire accepter ces changements à tous les usagers.

C'est une réforme qui avait suscité, ces derniers mois, une vive opposition des parents d'élèves. La réforme Peps, qui entend faire évoluer le périscolaire du soir dans les 207 écoles publiques de la ville de Lyon, avait été vivement critiquée par différentes organisations de parents d'élèves qui déploraient, notamment, le manque de souplesse du nouveau dispositif.

Après avoir légèrement revu sa copie, notamment sur l'heure de départ des enfants qui sera possible à partir de 17h45 aussi bien pour les maternelles que les primaires, la Ville a dévoilé ce jeudi, depuis l'école maternelle Victor-Hugo (Lyon 1er) comment elle entendait mettre en place sa réforme phare qui vise à "améliorer l'inclusion et permettre un meilleur accueil des enfants dans nos écoles" débute Stéphanie Léger, adjointe déléguée à l'éducation.

Un tarif solidaire pour 60% des familles

"Notre but est vraiment de proposer des activités périscolaires de qualité après l'école" poursuit l'élue. Grâce à une "tarification solidaire et accessible", la Ville veut permettre à tous les enfants de pouvoir bénéficier de ces temps. "Plus de 60% des familles bénéficieront de ces tarifs solidaires, payant entre 1 euro et 8 euros par mois et par enfant" complète Stéphanie Léger. "Le départ échelonné à partir de 17h45 et jusqu'à 18h30 va également apporter plus de souplesse aux familles, tout en permettant un temps d'échanges entre les familles et les équipes d'animation, ce qui n'était pas possible avec la précédente formule". Auparavant, les parents étaient contraints de venir chercher les enfants à un horaire fixe, à 17h30 ou 18h30.

Stéphanie Léger, adjointe à l'éducation à la Ville de Lyon, présente la réforme Peps du périscolaire ce jeudi 29 août 2024. (@Vincent Guiraud)

Avec déjà 16 000 inscriptions à Peps à quelques jours de la rentrée scolaire, la Ville estime que ce chiffre témoigne d'une "bonne acceptation" de la nouvelle réforme de la part des familles. A noter que l'année dernière 19 000 enfants étaient inscrits au premier temps périscolaire qui allait jusqu'à 17h30 et 7 000 pour le second, jusqu'à 18h30.

Le mois de septembre devrait permettre aux parents et aux enfants de juger sur pièce de cette réforme. Et permettre à la Ville des derniers ajustements pour cette "année pilote". Deux formules seront proposées, un forfait Max "pour profiter des activités de façon souple jusqu'à 4 jours par semaine" et un forfait Mini pour inscrire son enfant 1 ou 2 journées fixes par semaine. L'ensemble des familles auront tout le mois de septembre pour tester Peps et confirmer leur inscription et leur choix entre les deux forfaits.

Un comité de suivi mis en place

"A partir du mois d'octobre nous allons mettre en place un comité de suivi des parents et des familles pour maintenir le dialogue en permanence avec tous les acteurs" reprend Stéphanie Léger. Ce comité, qui se veut être "un espace d'écoute sur la mise en œuvre de Peps pour les familles mais également pour les professionnels de l'animation" viendra poursuivre les consultations déjà effectuées par la Ville sur la réforme. "On a déjà rencontré énormément de parents et on veut rester dans cette démarche, avec la possibilité de faire évoluer le projet sur certains points" admet l'adjointe. En harmonisant les horaires de départs entre la maternelle et l'élémentaire, alors qu'ils étaient décalés de 15 minutes dans le projet initial, la Ville a déjà fait un pas vers les associations de parents d'élèves plutôt réfractaires au changement en début d'année.

"On nous a également demandé plus de souplesse sur les forfaits mini notamment. On va voir en pratique si on peut modifier certains points à la marge" promet Stéphanie Léger. Plusieurs séances de travail seront ainsi organisées à partir du mois d'octobre entre la Ville, les associations de parents d'élèves, dont le collectif de parents constitué au moment de l’annonce de ces changements en mars dernier et les personnels éducatifs. Avec "davantage de moyens humains et financiers", la Ville espère que Peps sera une réussite. Réponse dès lundi pour les 33 000 enfants scolarisés dans les écoles publiques de Lyon.

