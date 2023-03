Shopping : quoi de neuf à Lyon ?

Vintage et kawaii

La culture asiatique est partout ! Des dessins animés au monde automobile, en passant par les arts martiaux ou encore les héros issus de l’univers des jeux, elle s’invite aussi à la 23e édition du Marché de la mode vintage.

Les 15 000 visiteurs fans d’upcycling et de seconde main trouveront à coup sûr leur bonheur parmi tous les objets, mobiliers, vêtements et accessoires proposés par les deux cents exposants présents, le tout en mode kawaii.

Le week-end est aussi placé sous le signe de l’animation, avec un food court, des défilés, un bal swing, une chasse au look, des ateliers de sensibilisation, si besoin était, à l’upcycling et au réemploi…

Marché de la mode vintage – Les 11 et 12 mars.

La Sucrière – 49-50, quai Rambaud, Lyon 2e

Les indispensables de votre vestiaire

Pour sa troisième implantation en France, l’Officine Générale pose ses valises à Lyon, en plein cœur du quartier des antiquaires et galeries d’art.

Plafonds à la française, parquets anciens, meubles chinés aux puces et pièces de designers, la boutique de plus de 150 m2 s’étend sur deux étages et accueille les femmes et les hommes en quête de vêtements à la fois intemporels et branchés.

La marque fait fabriquer essentiellement en Europe, et trouve son inspiration notamment dans des vêtements militaires et de travail, d’où son style épuré.

Les coupes sont impeccables, les matières nobles, les détails soignés, sans oublier une qualité irréprochable qui garantit la durabilité. Triée sur le volet, une petite sélection de vêtements vintage est aussi présente en boutique.

L’Officine Générale – 16, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Petit Grain pour grande faim

Qui ne connaît pas le Petit Grain, cet incomparable restaurant vietnamien qui occupe la Presqu’île depuis bientôt trente ans ? On y vient de loin pour déguster ses succulents bo bun, nems frais ou frits et dim sum, mais aussi pour son accueil chaleureux, l’ambiance chill et sa déco kitch à souhait.

Eh bien sachez que depuis peu, le Petit Grain ouvre aussi le soir, avec une carte raccourcie mais non moins délicieuse, proposant quelques nouveautés telles que les brioches bao et des tempuras de crevettes à grignoter. Côté boissons, il y en a pour tous les goûts avec un bon choix de cocktails avec ou sans alcool, vins, bières, spiritueux, jus de fruits, sans oublier le traditionnel thé glacé fait maison.

Le Petit Grain – 19, rue de la Charité, Lyon 2e

Précieux bijoux

C’est en 2015 que la Lyonnaise Sandie Illouz lance sur Internet sa propre marque de bijoux, Helena Joy. Aujourd’hui, elle ouvre un showroom-boutique dans la capitale des Gaules, pour accueillir enfin “en vrai” tous ses clients.

En or dix-huit carats et ornés de diamants, de pierres fines ou précieuses, ses bijoux à la fois délicats et branchés se veulent “subtilement rock”, des mots mêmes de la créatrice, et ont conquis un public qui occupe le devant de la scène que ce soit à la Fashion Week ou au festival de Cannes.

Bien évidemment, la fabrication se fait exclusivement auprès des grands ateliers de joaillerie lyonnais. N’hésitez pas à venir avec un bijou que vous ne portez plus : Sandie Illouz pourra vous en dessiner un sur mesure, tout en recyclant les matériaux existants.

Helena Joy – 25, rue de Brest, Lyon 2e