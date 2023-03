A Lyon, les solutions de la mairie du 7e pour Mazagran ne satisfont personne

Des parents du quartier et des opposants politiques ont vivement réagi aux annonces de la mairie du 7e arrondissement concernant le réaménagement de la place Mazagran.

Mercredi 1er mars, la mairie du 7e arrondissement de Lyon a annoncé qu'elle allait démonter le mobilier de l'aire de jeux de la place Mazagran, dans le quartier de la Guillotière. Les murets et la végétation pourraient eux-aussi être retirés.

"Pour un projet avec les jeux oranges"

Si les commerçants du quartier évoquent depuis quelques mois une amélioration de la situation, la place Mazagran continue de susciter l'émoi chez les riverains, notamment à cause des fréquentes rixes dont elle est le théâtre. Ces réaménagement viseraient à rendre les lieux moins propices à l'installation d'un point de deal.

Ce samedi, des parents du quartier organisent un flash mob de soutien à 16 h "pour un projet avec les jeux oranges". "Aménageons-les, modifions-les, complétons-les pour faire de la place aux enfants... mais gardons nos jeux !", demandent-ils.

L'opposition politique y est elle aussi allée de son communiqué. Le groupe Pour Lyon de Yann Cucherat s'interroge : "la majorité se moquerait-elle des habitants de la place ?" Le groupe déplore que les annonces soient "très loin des attentes des habitants" et réaffirment que, selon eux, "le mal-être et l'insécurité des riverains de la place Mazagran ne sauraient souffrir plus longtemps de telles tergiversations et demi-mesures".