Shopping hivernal dans les boutiques lyonnaises

La sélection de Lyon Capitale

Bonnet moelleux

Cabaïa, c’est la marque française qui cartonne. Son originalité : des accessoires dans l’air du temps, avec le petit détail ludique et pratique qui fait toute la différence. Connue notamment pour ses chaussettes et sacs à dos, elle a lancé une gamme de bonnets à pompons interchangeables montés sur aimant. Le principe : on choisit son bonnet, uni ou à motifs, lequel est assorti de trois pompons à sélectionner selon sa tenue ou son humeur, le tout emballé dans une jolie boîte.



Bonnet Cabaïa – 35 euros.

Rose – 4bis, rue Jarente, Lyon 2e ; 27, rue Cuvier, Lyon 6e

La Paillote des lumières – 52, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Sur les pistes par tous les temps

Petit bijou de technologie, ce masque tendance permet une vision claire par tous les temps et améliore votre sécurité à ski. Il optimise les couleurs et les contrastes grâce à son filtre innovant uvex colorvision® et offre un champ de vision extra large ainsi qu’une protection maximisée contre la buée, même aux porteurs de lunettes. Cerise sur le gâteau : il est fabriqué à partir de matériaux durables.

Masque de ski Downhill 2100 CV Planet – 129 euros.

Au Vieux Campeur – Lyon 3e

Neige & Caillou – 71, avenue Berthelot, Lyon 7e

Les pieds au chaud

Tricotées en Italie, ces nouvelles chaussettes en laine de la marque française Mes Chaussettes Rouges s’imposeront vite comme l’accessoire indispensable de vos tenues hivernales. Plus besoin de choisir entre élégance et confort : leurs motifs norvégiens se portent aussi bien en mode casual au coin du feu qu’avec une tenue chic. Douces, chaudes, moelleuses… les adjectifs ne manquent pas pour les décrire, sans oublier leur qualité irréprochable, comme tous les produits de la marque.

Chaussettes norvégiennes – 32 euros.

Mes Chaussettes Rouges – 49, rue Franklin, Lyon 2e

Émilie Jolie

Smart – 40, rue Juliette-Récamier, Lyon 6e

Vêtements Charles – Centre Commercial Saint-Genis 2, Saint-Genis-Laval

Skis vintage Dans son atelier de Saint-Gervais, Cyril Cote, petit-fils de menuisier, fabrique artisanalement des skis en bois. Légers, polyvalents, ils permettent un contact particulier avec la neige, que ce soit sur les pistes ou en hors-piste. Chaque paire de skis est réalisée à la demande, à partir de la même planche de frêne et convient aussi bien aux débutants qu’aux skieurs en quête de performances. Ne tardez pas : il faut environ un mois de délai pour la fabrication.

Ski en bois Gnolu finition satin walnut – 920 euros, fixations comprises.

Ski Bois Tardy – 176, chemin des Glières, Les Contamines-Montjoie - www.ski-bois-tardy.fr Confortable et stylée Coupe classique, look tendance, cette chemise en flanelle se porte aussi bien sur un pull ou un tee-shirt, ouverte ou fermée, et se révèle parfaite pour l’après ski. Fabriquée à partir de coton ultra doux et d’une pointe de stretch pour le confort, elle se décline en blue navy ou encore en kaki. Petit détail appréciable : sa poche de poitrine dotée d’une fermeture zippée.

Chemise à carreaux homme – 95 euros.

Rossignol – 7, rue Childebert, Lyon 2e

Faites vos jeux

Qui ne connaît pas l’incontournable jeu de stratégie Puissance 4 ? Parties rapides, règles simples… ceux qui le pratiquent lui accordent un côté délicieusement addictif. Idéal pour animer les longues soirées d’hiver ! Décliné en version bois par la marque anglaise Luckies of London, il est aussi parfait comme objet de décoration sur la table basse ou une commode, comme une invitation à se lancer dans une nouvelle partie.

Jeu de Puissance 4 en bois – 49,90 euros.

Heureux comme un Prince – 41, rue de la Charité, Lyon 2e

Infusion 100 % naturelle

Des plantes, rien que des plantes… C’est ce que vous trouverez dans les infusions bios Maison Sauge. Fabriquées dans un atelier familial en Provence, elles bénéficient d’une traçabilité totale de la plantation de la graine à la dégustation dans votre tasse puisque la marque travaille sans intermédiaire. Pour vous réchauffer et reprendre des forces au cœur de l’hiver, optez pour “La Résistante”, avec son goût subtilement épicé et fruité, aux saveurs délicates de gingembre, curcuma, cassis, thé vert ou encore poivre noir…

Infusion La Résistante – 11,99 euros.

Épicerie Madame – 5, rue Palais-Grillet, Lyon 2e