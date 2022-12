Les quatre lignes de métro TCL à Lyon sont en panne ce jeudi 29 décembre.

Depuis environ 14 h 50, les quatre lignes TCL du métro lyonnais sont arrêtées à cause d'une panne informatique. La ligne B ne circulait pas aujourd'hui à cause des travaux d'extension mais les lignes A,C et D sont touchées. Les deux funiculaires sont également touchés.

Des bus relais

A 16h, les lignes A et C reprennent progressivement. La ligne D devrait reprendre d'ici 16 h 30. Les lignes de funiculaire reprennent progressivement depuis environ 15 h 30. Des bus relais sont mis en place pour permettre aux usagers de circuler :

Ligne A : bus de Charpennes à Vaulx la soie

Ligne C : bus de Croix-Rousse à Cuire

Ligne D : bus de Vaise à Vénissieux

F1 / F2 : bus de Gorge de Loup à Fourvière

C'est la deuxième fois de l'année que l'ensemble des lignes du réseau TCL est en panne.

Lire aussi : A Lyon, le métro B en panne : la ligne arrêtée une fois tous les trois jours