Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouveautés de la rentrée dans les enseignes et boutiques lyonnaises

Gourmand, durable et végane

Concept philosophique d’origine allemande, Zeitgeist signifie “l’air du temps”. Et c’est exactement ce qu’a voulu retranscrire Tabea lorsqu’elle a ouvert ce coffee shop en mai dernier au bas des pentes de la Croix-Rousse.

En effet, ici tout est fait maison, les produits sont locaux, si possible bios, et 100 % véganes. L’offre est variée : cafés de spécialité, pâtisseries gourmandes, quiches, bowls, tartines, assiette du jour pour le déjeuner…

Mention spéciale pour le brunch du week-end, plébiscité par les gourmands et gourmets. À venir, des ateliers de création ou de découverte de l’alimentation végétale.

Zeitgeist café – 12, rue des Augustins, Lyon 1er

Tendance et intemporel

Après un show-room dans le 6e et plusieurs pop-up stores avec le Village des Créateurs, la marque lyonnaise Ani Arpé vient tout juste d’ouvrir sa première boutique sur la Presqu’île.

Créée par deux sœurs arméniennes, Ani et Arpé, la marque propose des vêtements et accessoires de mode féminins haut de gamme, fabriqués à Rillieux-la-Pape. Les tissus sont d’une grande qualité et soigneusement sélectionnés en France et en Italie.

Formée aux Beaux-Arts, Arpé dessine les collections, élégantes avec une pointe d’impertinence, et confectionne aussi du sur-mesure pour s’adapter aux envies de ses clients.

Ani Arpé – 33, rue Jarente, Lyon 2e

Le MacDonald’s de Charpennes fait peau neuve

Installé depuis 30 ans à Villeurbanne, l’un des premiers MacDonald’s de la métropole lyonnaise vient d’achever sa rénovation après 3 mois de travaux, sous la houlette de l’architecte Patrice Legrand. Toujours soucieux d’offrir une "expérience" à sa clientèle, le restaurant veut également prendre en compte les nouvelles nécessités environnementales : vaisselle uniquement réutilisable, tri sélectif et valorisation des déchets ainsi qu’un dispositif de "tours de propreté" pour mieux collecter ceux qui sont abandonnés.

Employant une centaines de personnes, le MacDonald’s de Charpennes veut s’inscrire comme "un acteur économique local qui contribue au dynamisme de la région Rhône-Alpes", selon les mots de Gérard Touilloux, franchisé de l'enseigne. Pour rappel, 75 % des matières premières achetées par MacDonald’s en France sont issues des filières françaises, permettant à près de 30 000 agriculteurs et éleveurs d’approvisionner les 1 500 restaurants de l'Hexagone.

MacDonald’s - Place Charles-Hernu, Villeurbanne

Inspiration nature

Après avoir travaillé dans le social, fait ses armes en tant que paysagiste et illustratrice, Alix a décidé de vivre de sa passion. Elle ouvre enfin la boutique de ses rêves, avec une spécificité : tout est sur le thème de la nature. Les objets de décoration – arts de la table, vases, textiles, bougies, papeterie, luminaires… – ont des formes organiques et sont en matières naturelles, les cosmétiques et produits bien-être sont à base d’algues ou de fleurs séchées… La part belle est faite aux marques françaises et européennes, sans oublier quelques artisans triés sur le volet, ainsi que les peintures et créations en argile de la fondatrice.

Onze Octobre – 67, montée de la Grande-Côte, Lyon 1er

Des burgers pas comme les autres

Après deux adresses parisiennes, Junk pose ses valises en plein cœur de Lyon. L’occasion de découvrir un smash burger d’un nouveau genre, le seul et l’unique de la carte, qui se décline en différentes tailles – du S au XXL – pour satisfaire les petites faims comme les gros appétits. Côté ingrédients, pas de fioritures ni de superflu : du pain brioché et aérien, de la viande de bœuf choisie avec soin, du fromage fondant et une sauce maison à la recette secrète. À customiser selon ses envies avec du piment jalapeño ou des oignons confits. N’hésitez pas à varier les plaisirs avec des frites et nuggets de poulet croustillants, ou encore les cookies généreux.

Junk – 22, rue Ferrandière, Lyon 2e

Grande maison horlogère

Pour le plus grand plaisir des amateurs d’horlogerie haut de gamme, la marque Jaeger-LeCoultre a ouvert une nouvelle boutique en plein cœur du Carré d’Or. Dans cet écrin chaleureux aux tons clairs et naturels, on pourra découvrir les collections actuelles – Reverso, Polaris, Rendez-Vous, Master, de même que les pendules Atmos – et en apprendre davantage sur la complexité des mécanismes horlogers. Chacun appréciera l’expertise, la créativité et le sens de l’innovation qui font depuis longtemps la réputation de la manufacture Jaeger-LeCoultre.

Jaeger-LeCoultre – 79, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e