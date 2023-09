Abaya : à Lyon, une élève exclue de son lycée parce qu'elle portait un kimono

Une élève d'un lycée de Lyon aurait été exclue de son établissement au motif qu'elle portait un kimono, assimilé par le chef d'établissement à un abaya.

La récente interdiction de l'abaya dans les collèges et lycée n'a pas finit de faire couler de l'encre. Mardi soir, Maître Nabil Boudi, avocat au barreau de Paris, a annoncé sur X (ex-Twitter) qu'il déposera prochainement plainte contre X auprès du procureur de la République de Lyon après qu'une lycéenne lyonnaise a été exclue de son établissement parce qu'elle portait un "kimono ouvert".

Une plainte déposée dans la journée

"Au début du cours, un membre de l'administration est entré dans la salle de classe pour opérer un rappel des règles applicables au sein de l'établissement", explique le conseil dans un communiqué. Et d'ajouter : "Porteuse d'un jean, d'un tee-shirt et d'un kimono ouvert, il a été demandé à cette jeune lycéenne de retirer son kimono. L'accès au cours lui a été refusé puisqu'elle a été conduite auprès du chef d'établissement."

Sollicité par Lyon Capitale, Me Boudi n'a pas souhaité s'exprimer davantage sur l'affaire mais a confirmé qu'une plainte serait déposée dans la journée. Il ajoute que l'adolescente est "tétanisée" et ne souhaite pas révéler le nom de l'établissement où les faits se seraient déroulés. Le rectorat de Lyon de son côté n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.

Pour rappel, sur plus de 5 millions de collégiens et lycéens, seuls 298 élèves se sont présentés en abaya lundi lors de la rentrée scolaire et 67 ont refusé de la retirer, a annoncé Gabriel Attal, ministre de l'Education.