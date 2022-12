Au programme de ce week-end des 3 et 4 décembre : boutiques éphémères, festival, salon des vins...

Vous ne savez pas trop quoi faire samedi 3 et dimanche 4 décembre ? Pas de panique, Lyon Capitale vous a sélectionné quelques bons plans. Pour tous les goûts et toutes les bourses.

21e édition du salon des vins de Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Le salon des vins de Saint-Didier-au-Mont-d'Or revient pour une 21e édition le week-end des 3 et 4 décembre. Créé par l'association Terra Desiderius, le salon invite 23 vignerons avec chacun une appellation différente. Les visiteurs auront l'occasion d'échanger avec les divers exposants venus de toute la France : Alsace, Anjou, Ariège, beaumes de Venise, ventoux, vacqueyras, Beaujolais, Bugey, cahors, Cévennes, Champagne, châteauneuf-du-pape, corbières, côte-rôtie, côteaux-du-lyonnais, côteaux de tannay, Jura, Mâcon, pommard, provence et côtes-de-provence, rasteau, saint-émillion, saint-joseph.

> Espace Bonnevay, samedi 3 de 9h00 à 20h00, dimanche 4 de 9h00 à 19h00. Plus d'infos sur le site de l'association Terra Desiderius.

Musée des soieries Brochier

Les 130 ans d'une maison de soieries lyonnaise à travers ses collaborations avec la haute couture, la mode et les artistes. D’Yves Saint Laurent à Issey Miyake en passant par la reine Élisabeth II aux "nez" du Concorde, l’entreprise Borchier, née à Lyon au lendemain du Second Empire, illustre la réussite de la reconversion de la soierie lyonnaise dans le textile à haute valeur technologique.

> Grand Hôtel-Dieu, 18 quai Jules Courmont, Lyon 2e. 04 81 13 25 51.

Le temps d'un week-end, le créateur de contenu YouTube Ben Hpts lance une boutique éphémère à l'effigie d'Harry Potter, à Lyon, du 2 au 4 décembre. Les fans de Poudlard vont être servis. L'influenceur a conçu des "boîtes mystères" dans lesquelles se cachent des produits de l'univers du sorcier. On peut y retrouver des pulls, des "boissons magiques", des posters, des trousses, des carnets, des accessoires... Plus de 1000 produits sont à découvrir dans la boutique.

> 8 rue Fernand Rey (Lyon 1er).

Asics SaintéLyon, le salon du trail

En plus de la course qui relie Saint-Etienne à Lyon qui se tient dans la nuit du 3 au 4 décembre, l'Asics SaintéLyon propose un salon du trail à la halle Tony Garnier durant deux jours, du 2 au 3 décembre. Près de 100 exposants (équipementiers, nutrition, courses...), présents sur 5 000 m2, ont répondu à l'appel Asics, i-Run.fr, BV Sport, Petzl, Baume du Tigre ou encore Gorilla... Et un rendez-vous "la chasse aux bonnes affaires" et la présentation des nouveautés 2023. L’idéal pour compléter son équipement pour la course.

> Vendredi 2 de 12h00 à 20h00 et samedi 3 de 9h00 à 19h00

Halle Tony Garnier, 20 Place docteurs Charles et Christophe Mérieux, 69007 Lyon

Entrée gratuite et ouverte à tous (coureurs, accompagnateurs et public)

Le festival Mutoscope

OUVERTURE EN FANFARE !

On est très très contents d'ouvrir le festival avec une séance consacrée à Xavier Seron, et en sa présence ! pic.twitter.com/eGzVybfzlP — Mutoscope (@MutoscopeFest) November 24, 2022

Le festival des courts-métrages mutants est attendu du 2 au 4 décembre pour sa 2e édition. Le cinéma Le Comédia accueille l'équipe d'"Hallucinations Collectives". Au programme : 39 films à découvrir et près de deux séances hors-compétition et quatre séances de compétition seront diffusées. A l'issue de l'événement, trois prix seront remis : le prix du jury, le prix du jury jeunes et le prix du public.

> 13 avenue Berthelot (Lyon 7e).

Tarif réduit pour tous et toutes sur toutes les séances (7€). Carte Comœdia 6 places (35,4€ / +3€ pour la 1ère carte – valable 1 an, non nominative, peut-être utilisée à plusieurs sur une même séance). Le Pass Kino fonctionne sur les séances du festival : www.kinopasseport.com/mutoscope Les places sont en vente aux caisses du comoedia et sur www.cinema-comoedia.com