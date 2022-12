Fête des Lumières à Lyon : les TCL proposent des tarifs réduits

Comme chaque année, le réseau TCL propose des tickets "TCL en Fête" à l'occasion de la Fête des Lumières à Lyon, du 8 au 11 décembre.

Chaque année, près de deux millions de visiteurs se rendent à Lyon pour (re)découvrir la Fête des Lumières. Pour l'occasion, les TCL déploient un dispositif exceptionnel qui permet aux visiteurs de profiter des animations en soirée, sans avoir à se préoccuper de la fin de circulation des transports en commun. Les quatre lignes de métro - A, B, C et D - circuleront jusqu'à 2 heures du matin tout le long de la Fête des Lumières.

Les lignes de bus Pleine Lune circuleront également la nuit du jeudi au samedi, selon leurs itinéraires habituels indique Sytral Mobilités. En revanche, à partir de 16 heures, les bus du réseau de transport cesseront de circuler dans les secteurs Presqu'île, Vieux Lyon et aux abords des parcs de la Tête d'Or et Blandan. Les TCL rappellent également que la fréquence des lignes principales sera renforcée pour éviter l'engorgement des espaces.

Transports gratuits le 8 décembre

"Comme le veut la tradition", souligne le Sytral, l'ensemble du réseau TCL sera gratuit à partir de 16 heures le 8 décembre jusqu'à la fin de service. Les parcs relais de la Métropole de Lyon seront aussi accessibles sans titre de transport.

Pour les trois autres soirs, du 9 au 11 décembre, les visiteurs pourront se déplacer dans la métropole lyonnaise avec des tickets à tarif préférentiel :

le "ticket TCL en Fête" à 3,30 euros par jour pour se déplacer sans limite, de 16 heures jusqu'à la fin de service.

le ticket "Famille" (au minimum un adulte accompagné d'un enfant de moins de 17 ans) à 6 euros qui permet de voyager à plusieurs, en illimité toute la journée.

Aussi, le paiement par carte bancaire aux portillons d'entrée sera plafonné à 3,30 euros dès 16 heures les 9, 10 et 11 décembre.

2 000 agents déployés

Plus de 2000 agents TCL seront mobilisés sur l'ensemble du réseau de transports en commun, de manière à garantir la sécurité des visiteurs et à indiquer les sens de circulation. En plus des agents, le Sytral prévoit des dispositifs de signalétique "pour offrir une orientation optimale" aux voyageurs.

