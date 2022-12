Expos à découvrir au mois de décembre

• La galerie Françoise-Besson accueille Xiaojun Song avec J’étais là constituée de superbes dessins réalisés à l’encre, aux pigments et au pinceau sur papier avec la série Méditations qui explore le visible et l’invisible et des sculptures de cordes (jusqu’au 14 janvier 2023).

• S’adressant particulièrement aux adolescents, l’exposition du musée d’histoire de Lyon Qu’est-ce que tu fabriques ? aborde de manière interactive l’histoire industrielle et ouvrière de Lyon, avec un focus sur la Fabrique de la soie, les amenant aussi à se questionner sur le travail.

• Pierric Etellin présente Éloge de nos forces, une galerie de personnages réels ou fictifs qui vont du héros quotidien aux dieux de mythologies antiques et qui, par leurs actes, démontrent une forme de résistance (mairie du 2e arrondissement de Lyon, jusqu’au 8 janvier 2023).

• Au Cloître Art Contemporain, on découvre 30+1 – Édition 2, inspirée de By 31 Women créée par Peggy Guggenheim en 1943 révélant les représentantes de l’avant-garde. Trente et une femmes portent un regard sur notre rapport au monde avec, parmi elles, Delphine Balley, Sophie Calle, Yveline Loiseur, Laure Abouaf, Niki de Saint Phalle… (jusqu’au 17 décembre).

• La galerie Slika, dont on aime l’audace artistique, invite le Britannique Jon Burgerman, figure de proue du mouvement doodle art qui remet en question avec humour le milieu contemporain grâce à des supports tels que des jouets, des vêtements ou d’immenses peintures murales (jusqu’au 7 janvier 2023).

• Enfin Nous, les fleuves nous fait comprendre grâce au parcours d’un fleuve imaginaire à quel point la survie de notre humanité est liée à leur existence (musée des Confluences, jusqu’au 27 août 2023).