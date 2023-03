Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 25 au 26 mars

Au programme de ce week-end du 25 au 26 mars à Lyon : des conférences, des expositions, des courses et des salons.

Le week-end du 25 au 26 mars s'annonce chargé et tourné autour de la culture à Lyon. Il y en a pour tous les goûts : petits, grands, en famille ou entre amis. De la culture, des salons et des animations.

La 15e édition du salon du randonneur

Le rendez-vous est donné à tous les amoureux de la marche en nature du 24 au 26 mars au Centre des Congrès de Lyon à la Cité Internationale. Comme chaque année, le salon du randonneur revient pour donner la possibilité aux visiteurs de découvrir toute l’offre randonnée des offices de tourisme, agences de voyages et équipementiers. Au programme : 450 exposants internationaux, des interventions d'associations, des présentations de parcours et des découvertes de livres sur la randonnée.

> Du 24 au 26 mars, Centre des Congrès de Lyon

La 3e édition du salon du livre à Lyon

Le Salon du livre revient pour une 3e édition ce week-end à Lyon. Le rendez-vous est donné au palais de la Bourse. Pendant deux jours, les visiteurs auront l'occasion d'échanger avec des auteurs, des illustrateurs, et pourront également participer à des ateliers, des conférences et des spectacles. Parmi les thèmes de livre, on retrouve de la littérature jeunesse, des polars, des romans, de la science-fiction, des poésies, des essais ou encore des ouvrages universitaires.

> Du 25 au 26 mars, Palais de la Bourse

Des vêtements de seconde main

@ Pexels

Pour ce premier week-end de printemps, les friperies sont de retour. Du 25 au 26 mars, les collectifs Le Flâneur Guesthouse, Lié.e.s et l'AFEV organisent une grande friperie dans le but de récolter des dons. Les vêtements de seconde main seront vendus à petit prix, ou à prix libres. Les objets seront gratuits pour les personnes les plus précaires.

> Du 25 au 26 mars, 13 rue mazagran, Lyon 7e

Festival de la mobilité douce

Puces du canal (@Lyon Tourisme)

Ce dimanche 26 mars, les puces du canal à Villeurbanne organisent un événement autour du vélo "Ça roule, salon du vélo et de la mobilité douce". Pour l'occasion, le site met en vente des vélos vintage et d'occasion, propose des ateliers réparation de vélos, ainsi qu'une course à vélo de 20 km. Autour de l'événement, il y aura des animations, des stands de professionnels et de décorations.

> Le 26 mars, Puces du canal à Villeurbanne

Les 15 ans du Lyon Urban Trail

6 000 marches sont au programme du parcours le plus long, qui fait 37 km, entre la Croix-Rousse et Fourvière.

Le Lyon Urban Trail souffle sa 15e bougie et est de retour à Lyon pour le plus grand bonheur des amateurs de course à pied. Les coureurs ont le choix entre les parcours 8 km chrono, 12 km randonneur, 14 km chrono, 25 km chrono et 37 km chrono. Les participants partiront tous de la place Saint-Jean.

Plus d’informations sur le site de l’événement.