Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 11 au 13 novembre

Ce (long) week-end du 11 au 13 novembre, venez découvrir à Lyon des expositions photos et asiatiques et des salons.

Le retour du Salon du chocolat

Après deux années d'absence - en raison de la pandémie de Covid-19 -, le chocolat fait son grand retour, à l'occasion du Salon du chocolat, au Centre des congrès, à la Cité Internationale. Du 11 au 13 novembre, les amoureux du chocolat découvriront le défilé de robes en chocolat, les expositions traditionnelles autour de cette gourmandise. Pour souffler ses 10 bougies, le salon se veut innovant, avec de nouveaux espaces : le "cake time" où le public pourra déguster des desserts d'exception dans une ambiance de salon de thé. Un espace de formation sera également ouvert afin que les chocolatiers et artisans s'expriment sur leur métier et leurs attentes.

Voir aussi : "Lyon est un fief du chocolat en France" (vidéo)

La Japan Touch et le salon de l'Asie à Eurexpo

Pour ce week-end de trois jours, la culture asiatique s'invite à Eurexpo Lyon du samedi 12 au dimanche 13 novembre. Les visiteurs auront le choix de visiter à la fois la Japan Touch et le salon de l'Asie. Au menu : calligraphie chinoise, concours de Bento, sculpture de bonsaï au fil de fer,

Pour la Japan Touch, pas loin de 300 exposants, dont des créateurs de mode, se réunissent, pour partager la culture traditionnelle japonaise. Le salon de l'Asie, regroupe quant à lui, des animations autour de la cuisine, des arts martiaux...

La nouvelle exposition Bijou Bijoux au musée de l'imprimerie

L’exposition Bijou Bijoux au musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique débarque du 9 novembre au 23 février. Elle est réalisée avec une approche inédite, avec non pas des bijoux, mais des pierres précieuses et techniques de la bijouterie-joaillerie : matières, gemmes, ateliers, créateurs et créatrices, maisons joaillières, modèles – essentiellement par le biais de documents imprimés et de livres. Les amateurs de joaillerie pourront participer à des visites commentées et rencontrer des experts dans le domaine.

Festival BD de la Bulle d'Or

Créé en 1985, le Festival de la Bulle d'Or a dans l'idée d’apporter un support culturel autour de la bande dessinée, "chose n’existe pas alors dans la région lyonnaise". En 2022, le festival revient pour une 32e édition sur les chapeaux de roue.

Ateliers de dessin, de maquillage, escape game, caricaturiste, jeux, troupe d'impro, initiation aux hiéroglyphes, expositions et, bien évidemment dédicaces sont au programme. Plus de 70 auteurs et dessinateurs sont attendus dont ceux de la nouvelle BD de Lyon Capitale, Héroïnes de Lyon (Ludivine Stock, Charlotte Rousselle, Marie Avril, Morgane Velten, Mathieu Rebière et Christophe Fournier).

Dernier week-end pour la vogue des marrons

Piqûre de rappel pour ceux qui n'ont pas encore profité de la fête foraine traditionnelle lyonnaise : la Vogue des marrons ferme boutique dimanche 13 novembre. Chaque année, depuis 1851, la Vogue des marrons, comme une institution de l'histoire de la ville, surplombe les hauteurs de Lyon, à Croix-Rousse. Manèges pour enfants, pêche aux canards, tirs à la carabine, trains fantômes... C'est l'occasion de faire le plein de sensation ce week-end.

Exposition-photo participative à l'Hôtel de Ville de Villeurbanne

L'exposition-photo Identité de la compagnie AnteprimA habille les murs de l'Hôtel de Ville de Villeurbanne du 9 au 23 novembre. A travers une métaphore textile, personnelle et sensorielle, l'auteure Antonella Amirante et le créateur Alex Costantino, créateur costumier imaginent une expression autour de la personnalité, uniformise les silhouettes. Le projet participatif a été conçu avec l'association Weavers de Villeurbanne. Certains élèves du lycée Marie Curie de Villeurbanne ont mis la main à la pâte pour constituer leur "propre identité".