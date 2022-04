Probablement le bestiaire en chocolat de Lyon le plus minutieux inspiré de la réalité animale.

Florent Thevenon ne fait rien comme les autres. En plus des traditionnels oeufs, cloches et poissons de Pâques, le chocolatier du 6e arrondissement a imaginé tout un bestiaire qui lui permet de se démarquer de la quinzaine de purs chocolatiers lyonnais et des vingt-huit pâtissiers-chocolatiers de la ville.

Ecoutez le "6 minutes chrono" avec Romaric Boilley, président du Syndicat des pâtissiers chocolatiers et glaciers du Rhône : "Lyon est un fief du chocolat en France"

Florent Thevenon est un chocolatier qui ne rentre pas dans le moule. Pour Pâques, il fait ses propres moulages (en silicone) très réalistes. Lion, ours et ourson, éléphant, loup, dinosaure, poussin, cheval, hérisson, paon, gorille, grenouille, crocodile, chouette, girafe, cobra...

L'hyperréalisme de ses sujets est saisissant. Il travaille les rendus avec une minutie remarquable qui donne de l'effet aux poils d'animaux, aux écailles de poissons et à la peau de crocodile.

Le chocolatier a d’abord fait un apprentissage en pâtisserie dans la Loire d’où il est originaire, avant de partir découvrir le chocolat chez Pascal Caffet (MOF et champion du monde de pâtisserie) à Troyes. Il est ensuite parti affiner ses connaissances chez James Berthier (Paris 20e) puis chez Jen-Charles Rochoux (Paris 6e) chez qui il restera huit ans, dirigeant le laboratoire de fabrication les dernières années.

En février 2012, Florent Thévenon crée sa boutique au cœur du 6e arrondissement, au 53 rue Tête d’Or, dans ce quartier réputé pour ses artisans de bouche.

Les sujets en chocolat hyperréalistes de Florent Thévenon, à Lyon 6e