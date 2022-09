La Japan Touch de retour à Lyon en novembre

Le salon sur la culture japonaise se tiendra de nouveau au parc des Expositions à Eurexpo, le week-end du 12 et 13 novembre.

Trois salons pour un même événement. La Japan Touch, le Salon de l'Asie et l'Asian Kitchen Festival se réunissent tous ensembles au parc Eurexpo du 12 au 13 novembre. Dans un espace de 35 000 m2 alliant découverte, divertissement et convivialité, les visiteurs pourront découvrir différentes facettes du monde asiatique.

Ce qu'il faut voir :

Pour la seule Japan Touch, il y aura la possibilité de découvrir la culture traditionnelle japonaise à travers plus de 300 exposants : créateurs de mode et accessoires et de boutiques de produits dérivés.

Côté Salon de l'Asie, le public aura aussi la chance d'observer à l'œuvre, pinceau main, le célèbre singapourien Yip Yew Chong connu pour ses fresques street art de la vie quotidienne.

Enfin, avec l'Asian Kitchen Festival, les visiteurs pourront mettre la main à la pâte par le biais d'ateliers culinaires avec de nombreux chefs présents sur place.

Informations pratiques : samedi : 14 euros et le dimanche : 11 euros. Avec une ouverture le samedi de 10h à 19h et pour le dimanche de 10h à 18h.