Le meilleur du chocolat de Lyon pour Pâques

Lyon Capitale a goûté quelques bons chocolatiers pour les fêtes pascales. A goûter sans modération.

Le lèche-vitrines de Pâques devrait être classé au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Il n'y a qu'à contempler les devantures des chocolatiers lyonnais en cette période pascale : oeufs, poules, poussins, cloches, lapins, canards, poissons et coquillages, etc. Un pur pêché de gourmandise.

Si Pâques est la plus grande fête de l'année aux yeux de l'Eglise, marquant le retour de la vie, elle est aussi synonyme de chasse aux oeufs, symboles universels de la vie et d'éternité, et abondants dans les poulaillers.

"Dans la cité lyonnaise, devenue à la Renaissance l'une des capitales européennes de l'imprimerie, l'acte de naissance "officiel" du chocolat passe évidemment par l'édition d'un livre. En l'occurence le traité De l'usage du caphté, du thé et du chocolate, qui paraît en 1761, dû à la plume du bien oublié Philippe-Sylvestre Dufour, marchand-droguiste et collectionneur d'antiquités." lit-on dans l'indispensable Gourmandises ! Histoire de la gastronomie à Lyon des musées Gadagne.

Mais c'est au XVIIIe siècle que les Lyonnais peuvent découvrir les saveurs du chocolat avec Pierre Casati, un maître-verrier féru de sciences et de techniques qui pour attirer le chaland et retenir ses clients, leur fait déguster du chocolat.

Un peu d'histoire : Pâques expliquée par un docteur en histoire

Et les Lyonnais sont bienheureux. Car Lyon est l"un des fiefs du chocolat en France", dixit Romaric Boillet, chocolatier, patron de Délices des Sens et président du Syndicat des pâtissiers chocolatiers et glaciers du Rhône, compte une quinzaine de chocolatiers purs et vingt-huit pâtissiers-chocolatiers. Pâques, c'est aussi deuxième plus grosse période chocolatée après Noël, représente environ 20% du chiffre d'affaires annuel des chocolatiers.

En vidéo : "Lyon est un fief du chocolat en France"

C’est à un ecclésiastique que Lyon doit sa tradition chocolatière : Alphonse de Richelieu, archevêque de Lyon et frère du cardinal.

Le prélat lyonnais, pour qui le chocolat était “comme un moyen de modérer les vapeurs de sa rate et de lutter contre la colère et la mauvaise humeur”, l’introduit dans la région au milieu du XVIIe siècle, sous l’impulsion d’Anne d’Autriche, l’infante d’Espagne folle de chocolat qui devint l’épouse de Louis XIII.

Florent Thévenon

Chocolats hyperréalistes

Lion, ours et ourson, éléphant, loup, dinosaure, poussin, cheval, hérisson, paon, gorille, grenouille, crocodile, girafe, écureuil, paon, bouquetin, cerf, koala..... Cette année, le chocolatier du 6e propose 49 animaux réalisés avec ses propres moulages en silicone. Beau et bon. Plus de photos ici.

53, rue Tête d'Or. Lyon 6e. 04 72 75 95 57

Dorner Frères

Créatifs

Deux frères qui sortent des sentiers battus et cassent les codes de la pâtisserie lyonnaise avec quelques créations bien senties. Leur produit phare pour Pâques : "Sublime Lion" : biscuit vanille, ganache chocolat lait noisettes et praliné noisettes recouvert d'une coque en chocolat au lait 40%.

91 Boulevard des Belges. Lyon 6e. 04 72 83 96 28

Palomas

Délices d’initiés chocolatés

Dominique Clerc s’est imposé d’emblée en franc-tireur, dans une boutique plus que centenaire. Palomas possède une véritable empreinte gustative. Simplicité, goût franc et identifiable. Cacaos Ghana et Brésil 70%, incrusté de fruits secs.

Lire aussi ici l'histoire de Palomas.

2, rue du Colonel Chambonnet. Lyon 2e. 04 78 37 74 60.

Bernachon

L'or noir de Lyon

C’est la Romanée-Conti du chocolat. Depuis soixante-et-onze ans, le 42 cours Franklin-Roosevelt aimante la bourgeoisie lyonnaise, comme les palais à l’or fin nos mémoires gustatives. Et le philosophe Michel Serres, grand ami de la famille, d’avoir ces mots : “La maison Bernachon mérite d’être nommée l’Académie des sciences du chocolat et des beaux-arts de la gourmandise.”

42, cours Franklin Roosevelt. Lyon 6e. 04 78 24 37 98

Mariller Les Saveurs



Clément, chef pâtissier qui a officié au restaurant étoilé de son père Le Gourmet de Sèze, et sa sœur Pauline tiennent deux boutiques à Foch et Croix-Rousse. Pour Pâques, la coquille nuageuse se présente sous forme de coque en chocolat noir garnie de praliné amande/noisette craquant, de caramel au beurre salé et de noisettes torréfiées.

1, rue de Sèze. Lyon 6e. 04 72 81 75 95

24, place de la Croix-Rousse. Lyon 4e. 04 78 39 10 18



Pignol

Lièvre à la royale

Oeufs chocolat St Domingue 70% pur origine aux amandes de Provence garni de pralines roses. Ours guimauve chocolat lait passion et coco.

8 Pl. Bellecour, Lyon 2e. 04 78 37 39 61

Louis Simart

Originaire de la Champagne-Ardenne, passionné par la gastronomie depuis son plus jeune âge. L'amour pour le chocolat lui est venu en voyant une vitrine de Pâques d'un Meilleur Ouvrier de France Chocolatier à Dijon. Pour les fêtes, un trompe-l'oeil d'oeufs dans de vraies coquilles et magnifique collection sardine.

7 Rue Franklin, Lyon 2e. 09 82 30 35 35