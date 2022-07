Après deux ans d'absence due au Covid-19, le Salon du chocolat est prêt à accueillir de nouveau public pour ses 10 ans.Un programme riche en gourmandise est donc prévu pour régaler les visiteurs.

Le rendez-vous est donné du 11 au 13 novembre au Centre des congrès , à la Cité Internationale. Après avoir accueilli 25 000 personnes en 2019, l'évènement est prêt à faire encore mieux pour son dixième anniversaire. Et quoi de mieux que le chocolat pour rassembler ? Cette gourmandise est iconique car elle est universelle. Elle parle à tout le monde, peu importe les différences.

Le programme de cette année se veut innovant. En plus des espaces traditionnels et du célèbre défilé en robe en chocolat, de nouveaux espaces ouvriront. Comme le "cake time" où le public pourra déguster des desserts d'exception dans une ambiance de salon de thé. Un espace de formation également sera ouvert afin que les chocolatiers et artisans s'expriment sur leur métier et leurs attentes. Des ateliers seront dédiés aux nouvelles techniques de travail développées autour du travail du chocolat complètement inconnues du grand public.

Lors de ce salon, le chocolat sera bien étendu la vedette. Mais les artisans et leurs métiers seront les véritables stars.

