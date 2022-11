Exposition : l’univers mystérieux des bijoux

Le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique crée, en collaboration avec le gemmologue lyonnais Geoffray Riondet, spécialiste en bijoux anciens, une exposition qui dévoile l’univers du bijou à travers le monde.

L’exposition est réalisée avec une approche inédite car on n’y verra pas de séries de bijoux, comme on pourrait s’y attendre, mais tout ce qui gravite autour : matières, gemmes, techniques de la bijouterie-joaillerie, ateliers, créateurs et créatrices, maisons joaillières, modèles – essentiellement par le biais de documents imprimés et de livres.

On découvre ainsi d’étonnantes gravures de Pierre Woeiriot du XVIe siècle, la fameuse bijouterie Art nouveau Fouquet conçue par Alfons Mucha, considérée comme le premier concept store ou encore les rapports que des artistes comme Baudelaire, George Sand, Jules Verne, Jean Cocteau, Marlène Dietrich entretenaient avec eux.

La création contemporaine est présente notamment avec A$ap Eva, bijoutière pour rappeurs et rappeuses et les squelettes aux bijoux du photographe Paul Koudounaris. Conçue comme un véritable tour du monde de l’histoire du bijou, l’exposition est aussi une plongée dans notre imaginaire, faisant appel à des images et des souvenirs personnels qui nous relient à cet objet précieux.

Bijou Bijoux – Du 9 novembre au 19 février 2023 au Musée de l’imprimerie et de la communication graphique