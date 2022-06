Produit quasi vénéré de l’été, la glace fait son grand retour ! En toute subjectivité, Lyon Capitale a sélectionné pour vous 5 glaciers à ne pas louper.

Gelateria Nobile : quartier République

Trattoria sicilienne de qualité, il n’est pas rare d’attendre 40min avant d’avoir une table à la Casa Nobile. Mettant à l’honneur les plats de l’île italienne, ce restaurant ouvert depuis 2014 a très rapidement su se faire une renommée dans la ville lyonnaise. Après les pizzas, les pâtes et les plats typiques en tout genre c’est de manière logique que la Casa Nobile a souhaité mettre en avant les glaces siciliennes en ouvrant une gelateria artisanale. Ici, pas seulement des cornets ou des pots mais également des brioches. Spécialité incontournable de Sicile, la brioche con gelato saura vont faire fondre. Ne vous en faite pas, malgré les lourdes températures extérieures, la moelleuse brioche (maison !) saura vous satisfaire par sa légèreté. Glace à la pistache qui n’a rien à envier aux plus grands, un goût noisette qui vous fait retourner en enfance ou une saveur fraise qui semble directement sorti de chez le maraîcher, ce sont plus de 25 parfums d’exceptions qui vous font face lorsque vous entrez dans la petite boutique en continuelle effervescence.

Terre Adélice : Vieux-Lyon

Du parfum classique à celui le plus farfelu, les glaces ardéchoises de Terre Adélice sauront vous surprendre. Une création artisanale de qualité, voilà le maître-mot de ce glacier. En effet, ce n’est pas moins de 60% de matières premières que l’on retrouve dans les 96 parfums du pourtant petit magasin. Fruits frais et aromates en tout genre sont incorporés crus afin de préserver au maximum les saveurs des produits d’origines. Fromage roquefort, potiron, piment...Pouvant s’accorder à tout heure et à tout types de repas les parfums proposés peuvent surprendre dans un premier temps et séduire dans un deuxième. Pour ceux qui n’apprécient pas forcement sortir des sentiers battus, ne vous en faite pas, Lyon Capitale vous assure que vous ne serez pas déçus par la traditionnelle vanille ou l’indémodable chocolat. Depuis 2020, le glacier s’est lancé au vert en ouvrant une gamme 100% bio, avec ses parfums atypiques, celle-ci ne laissera personne de marbre.

Nardone : quartier Saint-Paul

Considéré comme LE fabricant de crème glacée du lyonnais, Renée Nardone ne compte plus les années passées dans la ville des lumières. Véritable institution familiale, ce glacier s’est implanté au début du 20e siècle. Aujourd’hui, c’est la quatrième génération de la famille qui est à la tête de la boutique. Malgré son grand âge, la boutique sait rester à la page avec des parfums qui s’ajoutent aux 60 permanents mais une qualité qui ne faiblit pas. Que vous soyez plutôt du style classique ou novateur, il y en aura pour tous les goûts. En effet, en cornet, en coupe, sous forme de boules ou de sundae, sur une crêpe ou sur une gaufre, la glace est utilisée à l’infini. Et, ce n'est pas tout, les habitués du glacier aussi peuvent être surpris avec un parfum inédit qui varie chaque jour. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix parmi le large panel de possibilités de ce maître glacier.

Zozo Gelateria : quartier Foch

Ce n’est pas à Zozo Gelateria que vous ferez le plein de goûts extravagants. Ici on fait dans la simplicité mais on le fait extrêmement bien ! Rien de plus appréciable que de sentir les granulé de la poire William ou la douce amertume du pamplemousse lorsque l’on déguste les sorbets. Ce sont 24 parfums devant lesquels les gourmands devront faire leur choix. Noisette du Piémont, pistache de Sicile, châtaigne d’Ardèche.. Le choix s’annonce plus complexe que prévu !

PAGE : La Guillotière

Glaces et gâteaux se côtoient dans cette boutique à la devanture épurée. Les matières premières, Agathe et François ne vont pas les chercher bien loin. Adaptant leurs créations aux saisons, les deux propriétaires cherchent localement les meilleurs produits et travaillent en direct avec leurs producteurs. En boule, en pot ou en cornet, profitez donc de parfums différents tout au long de l’année. Une bonne excuse pour déguster des glaces quel que soit la saison ! En ce moment, allez profiter de parfum frais et originaux tels que ACE, Abricot-Lavande ou encore Sarrasin grillé. Des gammes vegan et sans gluten sont également à la carte afin que tout le monde puisse trouver glace à son palais.

