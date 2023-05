Échappée gourmande à Vienne Condrieu

En prenant la route du Sud, vous n’avez sûrement pas manqué de vous émerveiller devant les vignes à flanc de coteaux et le défilé de noms prestigieux. Si les vins de Vienne Condrieu valent à eux seuls le déplacement, les produits locaux mettant l’eau à la bouche sont légion : rigotte de Condrieu, poire Triomphe de Vienne, abricot d’Ampuis… Flâner sur le marché de Vienne est une ode à la gourmandise. Quant aux grandes tables de chefs, pour certains étoilés, elles raviront les papilles des plus épicuriens !

À la découverte de vins de légende

Dans le berceau du Côte-Rôtie

À flanc de coteaux, sculpté par l’homme, depuis plus de 2 000 ans, le paysage de Côte-Rôtie est spectaculaire. Ce vignoble, aujourd’hui reconnu pour la qualité exceptionnelle de ses vins, a bien failli disparaître au XIXe siècle en raison de la difficulté d’y travailler les vignes. Les pentes s’escarpent, en effet, jusqu’à 60 % !

Pour soutenir la terre, les hommes ont bâti des “cheys”, petits murs de pierres sèches.

Ces conditions extrêmes (taille, entretien des terrasses, palissage, vendanges manuelles…) demeurent toujours un défi pour les vignerons. Mais ce sont aussi ces micro-terroirs vertigineux qui donnent aux vins de Côte-Rôtie toute leur finesse et élégance. Fruit de la syrah et parfois (en quantité confidentielle) du viognier, le Côte-Rôtie révèle une robe profonde à la couleur rubis, des notes de fruits rouges ou noirs, d’épices et de violette.

La brune ou la blonde ?

Les vignes de Côte-Rôtie, classées AOC depuis 1940, s’étendent sur 235 hectares en rive droite du Rhône et trois communes : Ampuis, Saint-Cyr-sur-le-Rhône et Tupin-et-Semons. Le vignoble se divise en deux parties : la Côte brune, au nord, et la Côte blonde, au sud. La légende raconte qu’au Moyen Âge le seigneur de Maugiron aurait partagé ses terres entre ses deux filles, l’une brune et l’autre blonde. En vérité, l’explication est géologique. Au nord, les sols sont riches en schiste et oxyde de fer et donnent des vins plus charpentés, épicés. Au sud, le granit prédomine exprimant des vins fins, délicats.

Le saviez-vous ?

Une trilogie mythique

Trois cuvées de la célèbre maison Guigal tirent leur nom de lieudits réputés de la Côte brune : La Landonne, La Turque et La Mouline. À plusieurs reprises, le célèbre critique américain Robert Parker les a gratifiées d’un rare 100/100, suscitant un engouement planétaire.

L’or pâle des vins de Condrieu

Autre appellation prestigieuse de la rive droite du Rhône, également classée en AOC depuis 1940 : les vins blancs de Condrieu. Sur 200 hectares, les vignes cultivées en terrasses s’épanouissent, elles aussi, sur des coteaux escarpés. Un seul cépage est autorisé, le viognier, présent depuis l’époque romaine. Après la guerre, menacé par le phylloxéra et la plantation d’arbres fruitiers, le Condrieu doit sa renaissance à un vigneron, Georges Vernay, surnommé “le pape de Condrieu”. Il a replanté des vignes dès les années 1950 façonnant les fameuses “chaillées”, terrasses granitiques du vignoble. Sa robe d’or pâle révèle quelques reflets verts. Frais mais très parfumé, il propose des notes florales de violette ou fruitées de mangue et d’abricot.

Plus méconnus…

Vitis Vienna : des vins d’avenir

L’histoire du vignoble de Vitis Vienna, c’est celle de la renaissance d’un terroir planté de vignes par les Romains ! Un vignoble oublié, sur la rive gauche du Rhône, qui doit son renouveau à la fin des années 1990 à trois grands noms des Côtes du Rhône, François Villard, Pierre Gaillard et Yves Cuilleron. Ces vins, élaborés sur les communes de Vienne, Chasse-sur-Rhône et Seyssuel, utilisent les mêmes prestigieux cépages célébrés en rive droite : le viognier et la syrah. D’autres vignerons ont aujourd’hui rejoint l’aventure et s’attachent à faire renaître ce terroir. Aux trois cuvées d’origine rendant hommage aux Romains – Heluicum, Sotanum et Taburnum – se déclinent de nouvelles venues toujours aux consonances romaines comme Asiaticus, Lucidus, etc. L’association Vitis Vienna réunit actuellement vingt et un vignerons et organise régulièrement des dégustations et événements, comme les Pressailles, chaque premier week-end de novembre. Une démarche pour obtenir l’AOP est en cours. Vitis Vienna deviendrait alors l’appellation la plus septentrionale de la vallée du Rhône !

Les Rendez Wine

De juin à septembre, rendez-vous chaque fin de semaine chez un vigneron pour des festivités déclinées sur trois tempos : jazz autour d’un verre de vin le vendredi à 18 h 30, rando dans les vignes dès 9 h le samedi matin et brunch à 11 h le dimanche. Avec, chaque week-end, la découverte réjouissante d’un domaine différent.

Programmation complète sur : condrieu-coterotie.com

Trois idées… pour découvrir le vignoble autrement

• À l’aventure, en gyropode

Avec différents circuits thématiques.

Ouvert 7 jours sur 7 - De 39 à 59 € par personne. Tél. : 06 45 82 35 45

gyropodescondrieu.fr

• Le Côte-Rôtie Tour

Pendant une heure, partez à la découverte des vignobles en City Tram. Prolongez la découverte avec une dégustation d’une heure au domaine Barge.

Tous les samedis d’avril à octobre, de 11 h à 12 h

Tarifs : 8,50 € ou 18,50 € avec dégustation - Tél. : 04 74 53 70 10

vienne-condrieu.com

• Excursion gustative

Sortie épicurienne en van à la rencontre des vignerons et producteurs locaux.

À partir de 700 € la journée tout compris pour 2 personnes – Tél. : 06 48 11 09 91

rhonetrip.com

Vinalia : deux jours pour vivre à la romaine

Le dernier week-end de septembre, Vinalia (en biennale avec Les journées gallo-romaines), au musée de Saint-Romain-en-Gal, met à l’honneur les traditions gastronomiques romaines.

Un événement unique qui allie culture et archéologie expérimentale autour du vin et de la gastronomie antique, avec démonstrations d’activités artisanales antiques et dégustations, mobilisant 150 personnes. Four de potier, de verrier mais aussi four à pain sont mis en route pour l’occasion tandis que le raisin récolté dans le petit vignoble du musée est foulé aux pieds, à l’antique !

Plus d’infos sur : musee-site.rhone.fr

Expérience œnotouristique au Caveau du Château

À Ampuis dans une demeure fin XIXe ayant appartenu à Vidal-Fleury, ce lieu œnotouristique imaginé par la famille Guigal est à la fois un musée, un espace de dégustation et de vente et un lieu de séminaire. Ouvert depuis 2020, le Caveau du Château présente les vins du Domaine de Bonserine, de la Maison Vidal-Fleury, du Château de Nalys (sur Châteauneuf-du-Pape) et du Château d’Aqueria (sur Tavel et Lirac) aux côtés des références du domaine Guigal. D’avril à octobre, les équipes du Caveau proposent aussi des excursions commentées dans les vignobles de Côte-Rôtie suivies de visites de la cave E.Guigal.

Tél. : 04 58 17 08 70 - lecaveauduchateau.com

Fascinant week-end

Mi-octobre, dans des vignes aux flamboyantes couleurs d’automne, les vignerons de Côte-Rôtie et Condrieu ouvrent leurs portes. Partez à la rencontre de crus d’exception et de ceux qui façonnent les vignes à la main.

Plus d’infos sur : condrieu-coterotie.com

Vertige de bouteilles

Le pavillon du tourisme de Vienne abrite un vertigineux mur à vins de plus de dix mètres de haut qui présente l’intégralité de la production entre Vienne et Valence. Soit quelque 900 bouteilles pour appréhender l’ensemble des AOP des Côtes du Rhône septentrionales : Côte-Rôtie, Condrieu mais aussi Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, Hermitage, Cornas et Saint-Péray.

Cours Brillier, Vienne - Tél. : 04 74 53 70 10

Un incontournable, le marché de Vienne

Avec ses 350 étals, le deuxième plus grand marché permanent de France (et le plus grand de Rhône-Alpes) existe depuis le XIIIe siècle ! Couleurs, parfums et convivialité se mêlent pour un régal de tous les sens…

Le samedi matin, laissez-vous porter sur son linéaire de plusieurs kilomètres qui accueille de nombreux producteurs locaux, majoritairement situés à moins de 25 km de Vienne. La garantie d’acheter local et de saison ! À déguster sans modération : les pommes du Pilat, les poires Triomphe de Vienne, la cerise Burlat, les poivrons d’Ampuis, d’une grande douceur (testez-les crus farcis de Rigotte de Condrieu !) ou les abricots à la saveur délicate…

Le saviez-vous ?

En janvier, le marché aux vins d’Ampuis est devenu un incontournable !

Quatre jours durant, plus de soixante vignerons présentent 250 vins attirant chaque année 15 000 visiteurs…

Chaque 1er mai, les deux appellations de Condrieu, Rigotte et vin, célèbrent leur AOP lors d’une fête en plein air.

Une longue tradition de tables mythiques

À Vienne Condrieu, l’art de la table remonte à l’Empire romain : le vin des Allobroges ravissait déjà les palais antiques. Dans les années 1930, à Vienne, la grande cuisine à la française est adoubée avec Fernand Point (1897-1955) : il est le premier chef français à obtenir une troisième étoile au guide Michelin en 1933. Ce géant de 1,92 m et 165 kg, réputé pour boire chaque jour un magnum de champagne, fait, à lui seul, la renommée de Vienne. Le célèbre critique gastronomique Curnonsky le considère comme le “sommet de l’art culinaire”. Son restaurant La Pyramide est une étape gastronomique de renom où chefs d’État et célébrités viennent manger. Personnage tonitruant, perfectionniste et intransigeant, il a posé à Vienne les jalons d’une grande cuisine, portée aujourd’hui par de talentueux chefs. La Pyramide est l’un des rares établissements à avoir conservé trois étoiles au Guide rouge pendant plus de 50 ans d’affilée.

Marchant dans les pas de son illustre prédécesseur, le chef Patrick Henriroux, deux étoiles Michelin, perpétue la tradition d’excellence et de savoir-faire de La Pyramide. Et décline d’autres établissements haut de gamme comme le bistrot gastronomique PH3 ou le lounge bar Blue Pearl. La Pyramide est aussi un hôtel quatre-étoiles aux chambres contemporaines, signées par l’architecte d’intérieur Régis Dho.

14, boulevard Fernand-Point, Vienne

Tél. : 04 74 53 01 96 - lapyramide.com

Autre grand nom de la gastronomie sur le territoire de Vienne Condrieu : Philippe Girardon. Meilleur ouvrier de France et chef une étoile Michelin, il est le propriétaire du Domaine de Clairefontaine à Chonas-l’Amballan. Il a grandi dans cette maison, devenue une table renommée. Lui aussi décline une offre d’hébergement de charme dans un manoir édifié au XVIIe siècle et dans un autre site, à 800 mètres, le Cottage de Clairefontaine.

105, chemin des Fontanettes, Chonas-l’Amballan - Tél. : 04 74 58 81 52

domaine-de-clairefontaine.fr

La Maison Avenel

Derniers tripiers de Vienne, père et fils sont installés depuis 1982 dans un lieu lumineux, où ils proposent des morceaux de choix, plébiscités d’ailleurs par nombre de tables select de la région.

Tél. : 04 74 85 15 92 - maison-avenel.fr

Les confitures de Philippe Bruneton

Faibles en sucre, riches en fruits cueillis juste à maturité, les confitures de Philippe Bruneton valorisent le terroir local mais s’exportent et se retrouvent sur des tables européennes et même japonaises.

Tél. : 04 37 22 64 67 - confiture-bruneton.com

Nos adresses

• Domaine Corps de Loup, à Tupin-et-Semons

Visite du domaine et dégustation commentée (Condrieu, Côte-Rôtie et Saint-Joseph). Tél. : 06 73 71 79 03 - corpsdeloup.com

• Domaine Barge, à Ampuis

Bolek et Lolek, deux (des neuf) moutons du domaine prennent soin des vignes. Tous les samedis de l’été, des visites sont possibles avec le City Tram. Venez goûter les vins bios du domaine, notamment le Condrieu demi-sec.

Tél. : 06 62 65 13 90 ou 06 99 56 00 63 - domainebarge.com

• La Ferme des Loulous

À Serpaize, Teddy, ébéniste, et Léa, étudiante en master de gestion de projet, effectuent, en 2020, un retour aux sources et créent une ferme. Sur des terres à l’abandon poussent aujourd’hui des légumes de toutes sortes, à retrouver sur le marché de Vienne ainsi que des produits transformés (pickles, velouté de courgettes…). Facebook / La Ferme des Loulous

• Les Nymphéas

Cuisine bistronomique dans un écrin de verdure.

680, chemin de Violans, Chasse-sur-Rhône

Tél. : 04 87 76 85 15 - ledomainedegorneton.com

• Le Bistrot de Serine

Incontournable bar à vin d’Ampuis.

16, boulevard des Allées, Ampuis

Tél. : 04 74 48 65 10 - bistrotdeserine.com

‘• Les Saveurs du Marché

Un menu renouvelé quotidiennement.

34, cours de Verdun, Vienne

Tél. : 04 74 31 65 65

baravin-vienne.fr - lessaveursdumarche.fr

• Chocolatier Mr Coco

Une boutique de douceurs inspirées des voyages de Mr Coco, alias Corentin. Chocolats classiques se mêlent aux arômes et épices plus exotiques.

29, rue Boson, Vienne - mrcoco.fr

• Le Genki

Hébergement zen inspiré du Japon.

À partir de 155 € la nuit

96 bis, les Pinodières, Saint-Cyr-sur-le-Rhône

Tél. : 07 67 45 06 60 - legenki.fr

• Au Chat Bûcheron

Un gite trois-étoiles pour six personnes avec vue imprenable sur Vienne.

À partir de 150 € la nuit

51, montée de Bon-Accueil, chemin les Vieilles Vignes, Vienne

Tél. : 06 15 15 63 23

gite-au-chat-bucheron.business.site