Le Groupama Stadium sera plein pour le départ de Jean-Michel Aulas

Pour le dernier match à domicile de la saison face à Reims, samedi 27 mai, l’Olympique lyonnais jouera a guichets fermés et pourra rendre un bel hommage a son ancien président.

Plus une place n'est disponible au grand public pour la 37e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium. Pour cette grande soirée de football, le billet donne un accès possible a deux matchs. Celui de l’équipe féminine avec la dernière journée de D1 Arkema contre l’équipe de Reims à 17h30 et dans un deuxième temps à la rencontre de l’équipe masculine face eux aussi aux Rémois à 21h.

De leur côté, les Fenottes sont déjà sacrées championnes de France pour la 16e fois de leur histoire après leur victoire face au PSG la semaine dernière (1-0). Pour les hommes de Laurent Blanc, l’ambition est toute autre. En cas de victoire face au 11e de Ligue 1, l’OL actuel 7e pourrait rester en course pour l’accès à la Conférence League (compétition européenne), mais devra attendre les résultats de Rennes, Lille ou encore Monaco.

Un vibrant hommage pour le personnage emblématique de l’OL

Le traditionnel feu d’artifice de fin de saison sera évidemment de la partie avant de rendre un immense hommage à l’ancien de président Jean-Michel Aulas. Des animations et des tifosi géants seront déployés par les groupes de supporters, les Bad Gones et Lyon 1950, en amont de la rencontre des garçons lors de l’avant-match.

