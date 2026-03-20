Actualité
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Auvergne-Rhône-Alpes : 43 individus interpellés lors d'une opération de contrôle des flux migratoires

  • par Loane Carpano

    • 43 individus ont été interpellés au cours d'une vaste opération de contrôle des flux migratoires organisée dans l'Ain et en Haute-Savoie du 17 au 19 mars.

    Du 17 au 19 mars, 43 individus ont été interpellés dans l'Ain et en Haute-Savoie dans le cadre d’une opération nationale de contrôle des flux migratoires. Au total, 263 effectifs en coordination avec les autorités suisses ont été déployés, sous la direction de la préfète de région Fabienne Buccio. "La mise en œuvre de cette opération coordonnée entre la police nationale, la gendarmerie nationale et les douanes, sous l’autorité des Préfets de département, a contribué également à la sécurisation renforcée et dissuasive de la frontière et des territoires concernés", indique la préfecture.

    38 étrangers en situation irrégulière

    Parmi les 43 individus interpellés, dont 38 étrangers en situation irrégulière : onze suivait une procédure de réadmission, onze faisaient l'objet d'une OQTF et deux ont été placés en centre de rétention administrative. Les autres sont dans l'attente d'une décision administrative.

    Depuis le début de l’année, 1 160 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés au cours de 48 opérations, soit 26 % de plus par rapport à la même période en 2025. La préfecture indique que de nouvelles opérations aux frontières devraient être organisées dans les prochaines semaines.

    Lire aussi : Une vaste opération de contrôles autour de Lyon sur le réseau TCL : 65 contraventions dressées

    à lire également
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 20 au 22 mars

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 20 au 22 mars 17:33
    PAF Police aux frontières
    Auvergne-Rhône-Alpes : 43 individus interpellés lors d'une opération de contrôle des flux migratoires 17:06
    Elections métropolitaines : les résultats du premier tour annulés dans sept bureaux de vote 16:36
    Lyon : un homme violemment mordu au visage par son propre chien 16:29
    police Lyon
    Des tags haineux contre le maire et la police municipale découverts à Meyzieu 15:46
    d'heure en heure
    Grégory Doucet et Fanny Dubot
    Municipales de Lyon : dernière journée de tractage pour les équipes de Grégory Doucet 15:44
    Villeurbanne : dans la dernière ligne droite, Amard et Bompard taclent Hélène Geoffroy et Michèle Picard 15:41
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Élections municipales à Lyon : rien n'est joué, Doucet et Aulas à égalité selon un sondage 15:23
    Près de Lyon : un enseignant visé par des menaces, il porte plainte 13:33
    À Vaulx-en-Velin, un jeune décède dans un accident de moto 13:06
    Rhône : plusieurs routes perturbées par des travaux du 23 au 29 mars 12:51
    police Lyon
    Lyon. Des violences en marge d'OL-Celta Vigo : un supporter poignardé 12:35
    Rongeurs vivants et morts : cette pizzeria de Lyon fermée d'urgence 12:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut