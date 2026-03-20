43 individus ont été interpellés au cours d'une vaste opération de contrôle des flux migratoires organisée dans l'Ain et en Haute-Savoie du 17 au 19 mars.

Du 17 au 19 mars, 43 individus ont été interpellés dans l'Ain et en Haute-Savoie dans le cadre d’une opération nationale de contrôle des flux migratoires. Au total, 263 effectifs en coordination avec les autorités suisses ont été déployés, sous la direction de la préfète de région Fabienne Buccio. "La mise en œuvre de cette opération coordonnée entre la police nationale, la gendarmerie nationale et les douanes, sous l’autorité des Préfets de département, a contribué également à la sécurisation renforcée et dissuasive de la frontière et des territoires concernés", indique la préfecture.

38 étrangers en situation irrégulière

Parmi les 43 individus interpellés, dont 38 étrangers en situation irrégulière : onze suivait une procédure de réadmission, onze faisaient l'objet d'une OQTF et deux ont été placés en centre de rétention administrative. Les autres sont dans l'attente d'une décision administrative.

Depuis le début de l’année, 1 160 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés au cours de 48 opérations, soit 26 % de plus par rapport à la même période en 2025. La préfecture indique que de nouvelles opérations aux frontières devraient être organisées dans les prochaines semaines.

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