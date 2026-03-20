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Les assesseurs sont prêts à recevoir les électeurs dans le bureau de vote du gymnase Maurice Scène sur le plateau de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement de Lyon, ce dimanche 15 mars.

Elections métropolitaines : les résultats du premier tour annulés dans sept bureaux de vote

  • par Loane Carpano

    • En raison d'irrégularités, les résultats du premier tour des élections métropolitaines ont dû être annulés dans sept bureaux de vote.

    En raison d'irrégularités constatées par la commission de recensement, les résultats du premier tour des élections métropolitaines ont été annulés dans sept bureaux de votes, indique Tribune de Lyon. Selon les résultats finaux des élections, une nouvelle élection partielle pourrait être organisée dans les bureaux concernés.

    Bulletins absents, mauvais nom, urne non verrouillée...

    Parmi les bureaux de vote concernés, figurent le bureau n°15 d'Oullins-Pierre-Bénite (Lônes et Coteaux), où l'absence des bulletins de la candidate Lutte Ouvrière Cécile Faurite a entrainé l’annulation des résultats. Dans le 7e arrondissement (Lyon Sud), c'est le bureau 739 qui a dû être annulé. La raison ? Les bulletins Reconquête étaient au nom d'Antoinette Toulet au lieu du nom de la tête de liste Greg Collot.

    Dans le 8e arrondissement de Lyon (Lyon Sud Est), les bulletins du candidat UDR-RN, Alexandre Dupalais, étaient aux abonnés absents en milieu de matinée au bureau de vote 803. A Corbas (Portes du Sud), ce sont les bulletins de la liste Grand Coeur lyonnais qui avaient disparu du bureau n°2 en milieu d'après-midi. Même chose à Saint-Fons. A Vénissieux, ce sont les bulletins de la liste du RN, qui étaient indisponibles pendant au moins 15 minutes à l’ouverture du bureau de vote.

    Enfin, dans le 8e arrondissement, les résultats du bureau de vote n°842 ont été invalidés en raison d'une urne qui n'était pas verouillée.

    Lire aussi : Élections municipales à Lyon : rien n'est joué, Doucet et Aulas à égalité selon un sondage

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