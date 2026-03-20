Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 20 au 22 mars

Foire de Lyon, ciné concert, ou encore salon de la randonnée, Lyon Capitale a sélectionné pour vous 5 activités à faire du vendredi 20 au dimanche 22 mars.

La Foire de Lyon - Eurexpo

Capture d'écran Instagram de la Foire de Lyon.

On commence ce tour d'horizon des bons plans de ce week-end avec un incontournable de la capitale des Gaules, la Foire de Lyon. L'évènement fête son 110e anniversaire autour du thème "Tous en scène". Parmi les activités, la voiture autonome de Tesla, les tendances beautés, ou encore une exposition immersive consacrée aux films d'animation. De quoi réjouir toute la famille.

Du 20 au 30 mars 2026, Boulevard de l'Europe - Chassieu

Entrée : de 5 à 18 euros ici

Informations complémentaire

Salon du randonneur - Centre de Congrès de Lyon

©Unsplash

Pour les marcheurs du dimanche ou amateurs de longs dénivelés, le salon du randonneur ouvre ses portes de ce vendredi 20 mars à dimanche 22 mars au Centre de Congrès de Lyon (6e arrondissement). Plus de 150 exposants seront répartis sur les quelque 5000 ㎡ du salon, pour parler voyages, équipements et destinations. Pour cette édition, focus sur les pratiques responsables avec des conférences notamment.

50 quai Charles de Gaulle - Lyon 6e

Vendredi de 10h à 19h, samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 18h

Entrée 4€, informations supplémentaires ici

Friperie XXL par Là Tu Sap' - 7e arrondissement

@ Pexels

La friperie géante La Tu Sap’ débarque au tiers-lieu Trattino les 21 et 22 mars avec plus de 2 500 pièces à prix cassés. Pour les non-initiés pas de panique, je vous explique. Le concept est simple, des vêtements éparpillés dans une pièce pour des sommes oscillant entre 5 et 10 euros. A noter la présence d'un corner premium dès 15 euros.

58 rue Clément Marot - Lyon 7e

Samedi de 12h à 23h et dimanche de 10h à 16h

Entrée libre

Le Dictateur de Charlie Chaplin - Auditorium de Lyon

Pour celles et ceux qui n'auraient jamais eu l'occasion de voir ce mastodonte du cinéma muet, une séance de rattrapage pas comme les autres est prévue ce week-end. A l'Auditorium de Lyon, prenez place pour un ciné-concert dédié au film Le Dictateur signé Charlie Chaplin.

Grande salle de l'Auditorium-Orchestre national de Lyon.

Le 20 mars à 20h et le 21 mars à 15h et 20h.

Tarifs : entre 10 et 54 euros, réservations ici.

Rencontre avec les joueuses de l'ASVEL - Centre commercial Lyon-Confluence

(Crédit DR Asvel)

Pour terminer les évènements qui se dérouleront à Lyon ce week-end, un peu de sport et de basket. Les joueuses de l'équipe féminine de l'ASVEL, ainsi que leur coach Yoann Cabioc'h se déplaceront ce samedi au centre commercial Lyon-Confluence pour une séance de dédicaces.

Samedi 21 mars entre 14 h 30 et 15 h 30

Niveau 0 du centre commercial Lyon-Confluence