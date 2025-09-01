Actualité
ZFE vignette crit'air
Depuis ce lundi 1er janvier, les véhicules Crit’Air 3 n’ont plus le droit de circuler et stationner dans la ZFE de Lyon. (Photo de JEAN-PIERRE CLATOT / AFP)

ZFE à Lyon : la dérogation pour les Crit'Air 3 entre en vigueur ce lundi

  • par Nathan Chaize

    • Une nouvelle dérogation entre en vigueur ce lundi 1er septembre, assouplissant encore un peu plus la Zone à faibles émissions dans l'agglomération lyonnaise.

    Annoncée par Bruno Bernard début juillet, la nouvelle dérogation pour les propriétaires de véhicules Crit'Air 3 les plus modestes entre en vigueur ce lundi 1er septembre.

    Une ZFE assouplie et toujours en sursis

    Après la mise en place d'une dérogation pour les travailleurs en horaires décalés concernés par l'interdiction des véhicules Crit'Air 3 au 1er janvier 2025, le président écologiste de la Métropole de Lyon accorde ainsi un nouveau passe-droit aux personnes vivant et travaillant dans la ZFE ainsi qu'à celles vivant en dehors mais y travaillant.

    La dérogation est ainsi accessible aux personnes qui :

    • ont un emploi, sont en recherche d'emploi ou en insertion ;
    • habitent ou travaillent dans l’une des 5 communes du périmètre de la ZFE (Lyon, Villeurbanne, Bron, Caluire-et-Cuire, Vénissieux) ;
    • utilisent un véhicule classé Crit'Air 3 pour leurs trajets quotidiens ;
    • disposent d’un revenu fiscal de référence par part inférieur à 16 300 €.

     "À ce jour, 51 000 dérogations « petit rouleur » et 5000 dérogations « horaires décalés » ont été attribuées", indiquait la Métropole en juillet. "Comme la dérogation pour les travailleurs en horaires décalés, la dérogation « ressources » est valable jusqu’au 31 décembre 2027. Les bénéficiaires reçoivent un macaron « Actif Crit’Air 3 » à apposer sur leur pare-brise", ajoute-t-elle.

    Le président écologiste de la Métropole de Lyon poursuit ainsi l'assouplissement du dispositif, alors que des députés ont voté sa suppression dans le cadre de la loi de simplification. Dans l'attente de la suite de la procédure législative en cours, la ZFE reste bien en vigueur à Lyon, malgré l'absence de dispositifs de contrôle automatique.

