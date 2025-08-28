La Ville de Lyon bannit temporairement le thon de ses cantines scolaires

La Ville de Lyon ne servira plus de thon dans ses cantines scolaires en raison des niveau de concentration de mercure observés dans ce poisson.

Huit mairies représentant plus de 3,5 millions d'habitants, dont Lyon, ont temporairement banni le thon des menus de leurs cantines scolaires pour "faire cesser l'exposition des enfants au mercure", un métal neurotoxique, ont-elles annoncé jeudi. En octobre 2024, les ONG Bloom et Foodwatch avaient alerté sur la contamination du thon au mercure après avoir fait tester aléatoirement 148 boîtes de thon en conserve par un laboratoire indépendant.

"Les enfants peuvent très vite dépasser la dose hebdomadaire tolérable"

L'étude avait montré que 100% des boîtes testées étaient contaminées au mercure, classé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) parmi les dix substances les plus préoccupantes pour la santé publique. Critiquant l'absence de mesures prises depuis cette étude, les villes signataires, dont font aussi partie Bègles, Grenoble, Lille, Montpellier et Rennes, ont décidé "de ne pas servir de produits à base de thon dans les menus scolaires".

"Premières victimes de cette norme établie sans prendre en compte la santé des consommateurs, les enfants peuvent très vite dépasser la dose hebdomadaire tolérable (DHT), c'est-à-dire la quantité maximale ingérable régulièrement au cours d'une vie avant de s'exposer à un risque sanitaire", alertent les huit collectivités signataires dans un communiqué.

"Une fois ingéré, ce puissant neurotoxique peut se loger dans le cerveau et avoir des effets dévastateurs, en particulier sur le développement neuronal des plus jeunes (baisse de QI, troubles neuromoteurs, troubles du comportement, troubles de la mémoire, etc.)", poursuit le communiqué.

Selon Bloom, pour plus d'une boîte sur deux testée, la teneur en mercure dépasse la limite maximale fixée pour d'autres espèces de poissons comme le cabillaud ou les anchois, soit 0,3 mg/kg. Pour le thon, la limite a été fixée à 1 mg/kg, mais ce seuil est calculé sur le "produit frais".Or selon les calculs de l'ONG, cela revient à une teneur d'environ 2,7 mg/kg dans la conserve, car le mercure est plus concentré une fois le produit déshydraté.