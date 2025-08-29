Météo : fraîcheur et averses ce vendredi à Lyon

Les températures resteront fraîches ce vendredi à Lyon où des averses sont attendues.

Les températures poursuivent leur baisse ce vendredi à Lyon. Ce matin, le mercure n'affiche qu'environ 14°C sous un ciel nuageux. Dans l'après-midi, la météo va se gâter.

Le thermomètre n'atteindra que 22°C, soit 4°C de moins que les normales de saison. Des pluies faibles sont par ailleurs attendues. Elles se transformeront en averses en soirée où le mercure redescendra jusqu'à 14°C.

Un vent de sud devrait souffler avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 50 km/h.