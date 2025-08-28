Actualité
Le permis de conduire dématerialisé devient accessible à tous ce mercredi 14 février. (Photo de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

Permis de conduire : des inspecteurs en renfort pour réduire les délais dans le Rhône

  • par La rédaction

    • Des inspecteurs venus de départements voisins doivent prêter main fort aux inspecteurs du Rhône pour réduire les délais d'examen.

    Le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, François-Noël Buffet a annoncé l'ouverture de 80 000 places supplémentaires à l'examen du permis de conduire d'ici la fin de l'année 2025. Des inspecteurs retraités devraient par ailleurs être sollicités afin de renforcer les effectifs et d'accélérer les délais.

    Aussi, des renforts temporaires d'inspecteurs venus de départements voisins devraient arriver en renfort à partir du mois de septembre. À noter toutefois que quatre postes sur l'effectif cible de 37 inspecteurs restent pour l'instant vacants.

    à lire également
    Lyon : l'Unicef et Jamais sans toit alertent sur ces enfants dont la rentrée se fait à la rue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Permis de conduire : des inspecteurs en renfort pour réduire les délais dans le Rhône 17:46
    Lyon : l'Unicef et Jamais sans toit alertent sur ces enfants dont la rentrée se fait à la rue 17:02
    Comme Lyon et Caluire, Bron et Saint-Genis-Laval planteront un arbre pour Ilan Halimi 16:16
    La porte-parole du Gouvernement en visite près de Lyon ce vendredi 15:38
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Lyon 2 et Villeurbanne scellent un partenariat inédit dans la métropole 14:59
    d'heure en heure
    À Lyon, trois nouveaux élus rejoignent "L'Après", mouvement lancé par des dissidents de LFI 14:17
    Gare SNCF TER Lyon TGV
    Le trafic des trains perturbé à Lyon, un retour à la normale espéré en fin de journée 13:28
    école lyon accueil périscolaire
    Temps périscolaire dans les écoles : les nouveautés de Peps à Lyon pour la rentrée 13:00
    gendarme
    Un conducteur interpellé après un rodéo urbain à Saint-Didier-au-Mont-d'Or 12:16
    Municipales 2026 : convoité par Aulas et ses soutiens, le micro-parti de Collomb bientôt privé d'agrément ? 11:39
    Beaujolais : les pneus du maire de Blacé crevés, il se dit pris pour cible 10:55
    Le chef lyonnais Fabrice Bonnot candidat aux élections municipales
    Municipales 2026 à Lyon : le chef Fabrice Bonnot promet "une annonce importante" le 30 septembre 10:14
    police lyon faits divers
    Lyon 8e : une enquête ouverte après la découverte de tags racistes sur un immeuble 09:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut