Permis de conduire : des inspecteurs en renfort pour réduire les délais dans le Rhône

Le permis de conduire dématerialisé devient accessible à tous ce mercredi 14 février. (Photo de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

Des inspecteurs venus de départements voisins doivent prêter main fort aux inspecteurs du Rhône pour réduire les délais d'examen.

Le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, François-Noël Buffet a annoncé l'ouverture de 80 000 places supplémentaires à l'examen du permis de conduire d'ici la fin de l'année 2025. Des inspecteurs retraités devraient par ailleurs être sollicités afin de renforcer les effectifs et d'accélérer les délais.

Aussi, des renforts temporaires d'inspecteurs venus de départements voisins devraient arriver en renfort à partir du mois de septembre. À noter toutefois que quatre postes sur l'effectif cible de 37 inspecteurs restent pour l'instant vacants.