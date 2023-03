À Lyon, le ministre de la Santé juge "efficaces" les dispositifs d’aides à la santé mentale 

En déplacement à Lyon, le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, a dressé un bilan "très riche" sur la santé mentale en France.

C'est sur le thème de la santé mentale et de la psychiatrie que le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, s'est rendu à Lyon ce vendredi 3 mars. Dans le cadre d'un déplacement à l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, le ministre a dressé un bilan "riche" et actualisé de la feuille de route "Santé mentale et psychiatrie", lancée en 2018 par le gouvernement.

"Mon parcours psy" un dispositif qui marche

Le ministre de la Santé assure notamment que les dispositifs mis en place par le gouvernement sont largement utilisés. Le premier, "Mon parcours psy", lancé en avril 2022, permet aux patients de bénéficier de huit séances chez le psychologue, intégralement remboursées par la sécurité sociale. "Mon parcours psy est un véritable succès avec 372 000 consultations", et "90 000 personnes prises en charge par ce dispositif, dont 14 000 mineurs garçons et filles", indique François Braun. Pour ce faire, les patients doivent passer par leur médecin généraliste de manière à obtenir une ordonnance.

Pour l'heure, 2 200 psychologues ont choisi de participer à ce programme, un chiffre qui reste toutefois "nettement insuffisant" estime le ministre. "Je compte communiquer avec les psychologues pour les embarquer dans ce dispositif très efficace" ajoute l'ancien médecin urgentiste. Le gouvernement entend aussi mettre fin à la "stigmatisation des problèmes de santé mentale", dépister et prévenir les risques de suicide, tout en réhabilitant les personnes souffrant de ces problèmes. D'autres dispositifs sont également mis en place, "Pair aidant", ou encore la maison des adolescents.

258 000 appels reçus au 3114

Sur la question de la prévention du suicide, le 3114, numéro d'appel de prévention contre le suicide, mis en place en 2021, "fonctionne bien". À ce jour, ce numéro, disponible 24h/24, aurait été composé plus de "258 000" fois par des "personnes dans une situation de mal-être". À cela s'ajoute le dispositif "VigilanS", qui permet de suivre les personnes ayant déjà fait une tentative de suicide. 30 000 patients ont déjà été suivis via ce programme.