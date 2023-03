Le ministre de la Santé, François Braun, en visite à Lyon ce vendredi

Le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun est en déplacement ce vendredi 3 mars à Lyon pour parler de la santé mentale et de la psychiatrie.

C'est sur le thème de la santé mentale et de la psychiatrie, que le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, se déplace à Lyon ce vendredi 3 mars. Dans le cadre de sa visite à l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, le ministre va dresser un bilan national actualisé de la feuille de route "Santé mentale et psychiatrie", lancée en 2018 par le gouvernement. Cette même feuille de route avait été enrichie par les mesures des assises de la santé mentale et de la psychiatrie en 2021.

Après cette première visite, le ministre va se rendre au centre d'accueil d'évaluation et d'orientation en santé mentale (CAdEO), dans le 3e arrondissement de Lyon et au centre hospitalier Le Vinatier, à Bron, dans le but d'échanger auprès des professionnels et des ambassadeurs en santé mentale.

En début d'après-midi, le ministre va s'entretenir avec Grégory Doucet, maire de Lyon et également coprésident de la commission santé de France Urbaine.