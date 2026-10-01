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Image d’illustration. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Vénissieux : un homme de 55 ans meurt dans l'incendie d'un immeuble

  • par LR

    • Un incendie s'est déclaré mercredi soir au rez-de-chaussée d'un immeuble de 11 étages à Vénissieux. Un homme de 55 ans est décédé.

    Un homme de 55 ans a perdu la vie dans un incendie mercredi 30 septembre à Vénissieux. Selon nos confrères du Progrès, le feu s'est déclaré dans la soirée dans un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de 11 étages, rue Ernest-Renan.

    D'importants moyens de secours ont été mobilisés, avec une trentaine de sapeurs-pompiers et 12 engins encore présents sur place vers 23 h 20. Le sinistre a finalement été maîtrisé dans la nuit. Par mesure de sécurité, les habitants de l'immeuble ont été invités à rester confinés dans leur logement durant l'intervention.

    Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du départ de feu ainsi que les causes précises du décès du quinquagénaire.

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