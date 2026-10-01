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Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
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Un jeudi pluvieux et frais à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée particulièrement pluvieuse qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 1er octobre avec une nette baisse des températures.

    Pour ce début du mois d'octobre, il va falloir sortir les parapluies et les tenues de pluie. Ce jeudi 1er octobre, le temps s'annonce pluvieux à Lyon tout au long de la journée. En cause, un front apportant des pluies jusqu'en fin de journée, plus actives dans l'après-midi.

    Côté températures il fait 20 degrés ce jeudi matin mais le mercure ne dépassera pas les 22 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison et une nette baisse des températures par rapport aux derniers jours à Lyon.

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