OL Lyonnes tenue en échec par Chelsea

OL Lyonnes et Chelsea se sont séparés sur un score de parité (0-0), mercredi au Groupama stadium, au terme d'un bon match de la 2e journée de la Ligue des Champions féminine entre deux potentiels vainqueurs et qui s'est vraiment emballé sur la fin.

Derrière le leader Barcelone, les Lyonnaises et les Londonniennes se partagent provisoirement la deuxième place avec Benfica et Arsenal, qui a concédé un résultat nul (2-2) face au Paris FC plus tôt dans la soirée.

Après avoir inscrit trente buts sur ses quatre premiers matches, Lyon, leader de la Première ligue, victorieux de Servette Genève (8-0) lors de la première journée de la compétition, a cette fois-ci été freiné par un adversaire de bon niveau qui avait battu l'équipe autrichienne d'Austria Vienne (1-0) la semaine passée.

Globalement, Chelsea entraînée par l'ancienne coach de Lyon, Sonia Bompastor, et qui comptent dans ses rangs les ex-Lyonnaises Ellie Carpenter, Lucy Bronze, Melvine Malard et Kadeisha Buchana, a contrôlé la partie, avec une meilleure possession du ballon (53,7%), mais sans se montrer réellement dangereux.

But refusé, penalty annulé

De son côté, OL Lyonnes s'est montré solide en défense. Bien que dominée, les championnes de France, avec une bonne animation offensive, auraient pu prendre l'avantage si elles n'avaient pas manqué de justesse dans la phase décisive même si elles ont plus cadré que l'équipe anglaise (4 contre 2).

Ainsi, la gardienne Hannah Hampton s'est bien interposée sur un tir de Selma Parraluelo (20) et une tentative de Melchie Dumornay est passée de peu à côté (23). Marie-Antoinette Katoto a été contrée in extremis par Veerle Buurman (24) puis par Bronze (60) alors qu'un coup franc de Selma Bacha a rasé le cadre (28).

Après la pause, Parraluelo pensait avoir donné l'avantage à OL Lyonnes mais l'arbitre a signalé une position de hors-jeu (72). A l'inverse, à l'entame du dernier quart d'heure, les Lyonnaises se sont fait une frayeur avec un penalty finalement annulé après visionnage vidéo pour une faute supposée de Damaris Egurrola sur Lauren James (75).

Dans les dernières minutes, James était proche de donner l'avantage à son équipe mais son tir, après un centre en retrait, a été repoussé par la gardienne Maria-Luisa Grohs (87) bien heureuse dans le temps additionnel de voir une reprise de Maïka Hamano frôler son poteau (90+8). En fin de temps réglementaire, Ada Hegerberg, de la tête après un centre en profondeur de Lily Yohannes, a, quant à elle, obligé Hampton à réaliser une parade difficile (90).