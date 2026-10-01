Un journaliste de BFM Lyon a été agressé lors d’un reportage à La Duchère. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Le groupe CMA Media renonce à vendre ses chaînes BFM locales, dont BFM Lyon. Le réseau va toutefois être profondément restructuré et recentré sur l'économie.

BFM Lyon ne sera finalement pas vendue. Trois mois après avoir annoncé son intention de céder ses chaînes locales, le groupe CMA Media, qui détient notamment BFMTV, RMC, La Tribune et Brut, a décidé de conserver son réseau, faute d'offre de reprise jugée suffisamment convaincante.

Depuis l'annonce de la mise en vente fin juin, "aucune condition de reprise offrant des perspectives suffisamment solides et sécurisées pour l'activité et les équipes n'a été réunie", explique la directrice générale de CMA Media, Claire Léost, dans un communiqué interne consulté par l'AFP. Le groupe entend donc "porter [lui-même] la transformation de cette activité".

Un réseau recentré sur l'économie

BFM Lyon fait partie des sept antennes qui seront conservées, avec Marseille Provence, Grand Lille, Grand Littoral, Toulon Var, Nice Côte d'Azur et Alsace. BFM Normandie et BFM DICI, basé à Gap, doivent en revanche disparaître.

Mais si la chaine locale lyonnaise est conservée, c'est un grand chambardement, accompagné certainement de nombreux départs, qui attend les journalistes de BFM Lyon. Car le modèle éditorial va évoluer. CMA Media souhaite développer, aux côtés de BFM Business et de La Tribune, "une offre davantage consacrée à l'économie, aux entreprises et aux transformations des territoires".

Une réorganisation qui inquiète fortement les syndicats. Le SNJ et la CGT ont appelé à la grève jeudi et affirment que les sept chaînes restantes devraient fonctionner avec 80 salariés, contre 150 actuellement. "La moitié des effectifs sera licenciée", dénoncent-ils, estimant que ce projet est davantage "commercial" qu'éditorial. "Les journalistes devront se transformer en spécialistes business/partenariats, un mélange des genres qui laisse craindre une collusion entre journalisme et intérêts commerciaux", ont-ils estimé dans un communiqué.

Pour justifier fin juin son intention de vendre le réseau, CMA Media avait mis en avant la difficulté à trouver un modèle économique pour les chaînes locales dans un contexte général de mutation du marché de la télévision, entre durée d'écoute en baisse et captation de la publicité par les plateformes numériques.