Au cours du conseil d'administration du Sytral du mercredi 30 septembre, le Sytral a voté l'abandon du projet TEOL dans l'Ouest lyonnais. Véronique Sarselli, président du Sytral, annonce vouloir lancer "de nouvelles études".

C'est une décision qui ne sera pas une surprise pour les habitants de l'Ouest lyonnais et pour tous les Grands Lyonnais. Ce mercredi 30 septembre, au cours de son conseil d'administration, le Sytral a voté l'abandon du projet TEOL (Tramway Express de l'Ouest Lyonnais), projet porté par l'ancienne majorité écologiste à la Métropole de Lyon.

La ligne, partiellement souterraine, devait relier la gare d'Alaï à Tassin-la-Demi-Lune à Lyon en passant notamment par les quartiers de Confluence et Jean Macé. Entre 50 000 et 55 000 voyageurs étaient attendus sur cette ligne dont le coût avait été estimé à 800 millions d'euros par Bruno Bernard et ses équipes. Un projet qui devait être lancé dans les prochains mois pour une mise en service de la nouvelle ligne à l'horizon 2032.

Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Véronique Sarselli en mars dernier, le projet était mort-né, la nouvelle présidente préférant son projet de métro E à TEOL. Ce mercredi, l'autorité organisatrice des transports en commun lyonnais a simplement confirmé l'abandon d'un projet au cœur de la campagne des métropolitaines 2026.

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"Repartir des besoins réels des territoires"

"Notre volonté toujours affichée en terme de transport public, c’est le bon mode au bon endroit, et pour l’Ouest Lyonnais, ce n’est assurément pas TEOL mais clairement le Métro" a expliqué Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités. Si le Sytral affirme que "l'enquête publique menée en 2025 a confirmé les attentes fortes des habitants autour de l'amélioration de la desserte de l'Ouest lyonnais", il appuie sur "la nécessité d'une meilleure adhésion des communes concernées par le projet".

"En abandonnant TEOL, nous faisons le choix de repartir des besoins réels des territoires pour construire une solution plus structurante, capable de mieux connecter l’Ouest au cœur de la métropole" déclare Véronique Sarselli. La présidente de la Métropole de Lyon n'avait jamais caché son opposition au projet, préférant la plus grande capacité d'un métro et remettant en cause le tracé imaginé par les écologistes qui ne desservait ni Bellecour ni la Part-Dieu, "deux pôles majeurs d'attractivité de l'agglomération."

"Notre responsabilité est de préparer les mobilités de demain avec une vision de long termes et un mode de transport performant, à la hauteur du développement de ce territoire" poursuit l'ancienne maire de Sainte-Foy-lès-Lyon. Avec ce vote du conseil d'administration du Sytral, toutes les procédures administratives déjà engagées sont donc abrogées.

TEOL est donc officiellement enterré. Pour la suite, Véronique Sarselli ressort une formule devenue récurrente depuis son arrivée aux commandes : de "nouvelles études" vont être lancées pour déterminer la future desserte de l'Ouest lyonnais. Pour les habitants du secteur, il faudra donc encore se montrer patients. Le métro E défendu par la nouvelle majorité ne pourrait relier Tassin à Bellecour avant 2035, au mieux.