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Le lycée La Martinière Diderot (Lyon 1er) a été ciblé par plusieurs tirs de mortiers d’artifice. @CL

Blocages des lycées dans le Rhône en direct : un blessé et 27 établissements concernés ce jeudi

  • par Vincent Guiraud

    • Le mouvement de protestation des lycéens se poursuit ce jeudi 1er octobre au troisième jour de la mobilisation. Suivez en direct l'évolution de la situation à Lyon et dans le Rhône.

    8h50 : Incendie au lycée Lumière à Lyon

    La façade de le lycée Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été incendiée ce jeudi matin. Les pompiers sont intervenus pour prendre en charge le sinistre.

    8h40 : un collégien blessé à Lyon

    Un collégien a été légèrement blessé devant le collège Schoelcher, dans le 9e arrondissement. Il a été pris en charge par les secours.

    "Les forces de l'ordre interviennent ponctuellement pour faire cesser les actes de violences et de dégradation et pour libérer les accès quand il y a tentative de blocage" explique la préfecture du Rhône.

    A lire aussi : Lyon : une matinée sous haute tension au lycée La Martinière Diderot

    8h25 : des tirs de mortiers devant plusieurs lycées

    Des tirs de mortiers ont été constaté ce matin devant plusieurs lycée de la métropole de Lyon et du Rhône. Le lycée Aragon de Givors est concerné, tout comme le lycée Beltrame à Meyzieu, le lycée Gustave Eiffel à Brignais ou encore les collèges Jean Jaurès à Villeurbanne et Barbusse à Vaulx-en-Velin.

    A Lyon, des heurts ont également éclaté devant le collège Schoelcher, dans le 9e arrondissement.

    8h18 : 27 établissements concernés ce jeudi

    Pour ce troisième jour de mobilisation, le mouvement ne faiblit pas dans le Rhône et la Métropole de Lyon. Ce jeudi matin, 27 établissements sont concernés par des tentatives de blocages, dont 5 collèges. Les premiers rassemblements ont eu lieu un peu avant 7h ce matin.

    Depuis le début du mouvement, 75 personnes ont été interpellées et 15 blessées dans le Rhône.

    A lire aussi : Lyon : le lycée Saint-Exupéry fermé ce jeudi après les affrontements survenus avec les élèves

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