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La nuit s’annonce agitée. Photo illustration

Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

  • par LR

    • Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux orages ce jeudi 1er octobre 2026.

    Pour débuter ce mois d'octobre, le temps s'annonce orageux sur une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a ainsi placé quatre départements en vigilance jaune orages ce jeudi 1er octobre.

    Il s'agit du Rhône, de l'Ain, de la Loire et de l'Ardèche. Une vigilance qui sera valable surtout en matinée, notamment dans le Rhône alors que l'épisode méditerranéen ayant concerné le Languedoc et les Bouches-du-Rhône touchera à sa fin ce jeudi.

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