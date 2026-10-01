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Navettes lacustres © Office de Tourisme des Alpes du Léman
Navettes lacustres © Office de Tourisme des Alpes du Léman

Navettes lacustres sur le Léman : la Région débloque 2 millions

  • par Paul Terra

    • La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé, ce mercredi, qu'elle allait venir en aide aux navettes sur le lac Léman qui relie la France à la Suisse.

    En déplacement en Haute-Savoie à l’occasion du congrès Mondial et Secours, Fabrice Pannekoucke,  président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a fait un crochet par Thonon-les-Bains, ce mercredi 30 septembre. Sur les bords du lac Léman, il a annoncé que le conseil régional allait débloquer une enveloppe de  2 millions d'euros destinée pour soutenir les liaisons lacustres transfrontalières entre le Chablais et le canton de Vaud. Les collectivités locales, des deux côtés de la frontière, appelaient à l’aide depuis plusieurs mois. Elles peinaient à financer ces navettes qui relient des ports français et suisses sur l’autre rive du lac Léman. Quatre liaisons assurent aujourd'hui des trajets quotidiens : Évian-les-Bains - Lausanne, Thonon-les-Bains - Lausanne, Corsier - Bellevue et Yvoire - Nyon. Elles sont empruntées chaque par 2500 voyageurs.  L’explosion des salariés transfrontaliers a eu un impact fort sur la fréquentation de ces navettes : +80%. Les coûts d’exploitation ont suivi cette même trajectoire à la hausse et les collectivités françaises réclamaient de l’aide. 

    Revirement régional

    La région Auvergne-Rhône-Alpes avait initialement refusé de soutenir financièrement ces navettes lacustres. Le dernier refus datait de décembre dernier. Le du déficit d'exploitation des lignes lacustres transfrontalières a longtemps été porté par le canton de Vaud en Suise avant qu'un protocole d'accord ne vienne répartir les coûts à parts égales entre collectivités françaises et suisses. Côté français, c'est d'abord le Département de la Haute-Savoie qui s'était historiquement engagé sur ce dossier, avant que la compétence transport ne bascule vers la Région. 

    L'enveloppe régionale promise ce mercredi par Fabrice Pannekoucke de 2 millions d'euros se répartit entre Thonon Agglomération (1 million d'euros) et la Communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance (1 million d'euros), les deux principales collectivités françaises cofinançant ces liaisons. La Ville de Thonon qui doit aménager un poste d'amarrage supplémentaire au débarcadère afin de sécuriser et renforcer l'exploitation des navettes percevra une aide de 70 000 euros. “Notre priorité est claire : défendre les mobilités et l'attractivité du Chablais”, a justifié Fabrice Pannekoucke, président LR du conseil régional.

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