Loire. Deux accidents de quad mortels successifs

Ce dimanche 13 septembre, deux accidents de quads ont eu lieu sur les routes de la Loire. Les deux conducteurs sont morts.

La matinée a été dramatique sur les routes de la Loire. En moins d’une heure, deux accidents impliquant des quads ont coûté la vie à deux hommes, à La Valla-en-Gier puis à Saint-Romain-le-Puy, selon les informations du Progrès.

Le premier drame s’est produit peu avant 10 heures, chemin de Rivoire Ouest, sur la commune de La Valla-en-Gier, dans le massif du Pilat. Un homme de 50 ans a été victime d’un accident de quad dans une zone difficilement accessible.

À l’arrivée des secours, la victime se trouvait en arrêt cardiorespiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, le médecin du Smur a constaté son décès. En raison de la configuration particulièrement difficile du secteur, son corps a dû être évacué par une équipe spécialisée dans les interventions en milieux périlleux.

Un second accident quinze minutes plus tard

Un peu plus d’un quart d’heure plus tard, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un deuxième accident de quad, cette fois à Saint-Romain-le-Puy, chemin des Tourettes.

Le véhicule tout-terrain était entré en collision avec une voiture. Le conducteur du quad, âgé de 51 ans, était lui aussi en arrêt cardiorespiratoire à l’arrivée des secours. Des témoins avaient entrepris les premières manœuvres de réanimation avant l’intervention des secours. Le quinquagénaire n’a pas pu être sauvé non plus.

Les circonstances précises des deux accidents doivent encore être établies.

Lire aussi : Le conducteur d'une bétaillère décède après un accident sur l'A89 au nord-ouest de Lyon